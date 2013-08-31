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۹ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۲۳

"حسین منیری" مدیر حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد

"حسین منیری" مدیر حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی "حسین منیری"‌ را به عنوان مشاور وزیر و مدیر حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حکم علی ربیعی آمده است:‌

باعنایت به نقش موثر و کارساز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گستردگی و فرابخشی بودن فعالیت های این وزارتخانه انتظاردارم با حسن تدبیر و برقراری ارتباط منسجم و موثر با مدیران و کارکنان محترم سعی خود را در جهت تمشیت صحیح امور، پیگیری دستوارت و مصوبات، تنظیم تنسیق فعالیتهای مرتبط با حوزه وزارتی و پاسخ گویی مناسب به کاربرید و با ارائه پیشنهادات سازنده به اینجانب، وزارت متبوع را در رسیدن به اهداف یاری نمایید.

قطعا همه معاونین، مشاورین و مدیران کل ستادی و استانی، روسای سازمان ها، صندوق ها و موسسات وابسته همکاری لازم را با جنابعالی به عمل خواهند آورد.
امیدوارم با استعانت از خداوند متعال و توجهات حضرت ولی عصر(عج) موفق و موید باشید.

کد مطلب 2126430

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