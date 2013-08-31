ايمان به مثابه سلاحي در جبهه جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علي دولتي صبح شنبه در جمع دانش آموزان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره)استان ايلام گفت: دشمنان ايران اسلامي پس از آنکه نتوانسند در جنگ مسلحانه بر ملت انقلابي ايران پيروز شوند، جنگ نرم خود را با تکيه بر تکنولوژي هاي پيشرفته عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي آغاز کردند.

وي دين و ارزش هاي اسلامي ملت بزرگ ايران را از اهداف اين جنگ نرم دشمن خواند و گفت: دشمنان با هدف قرار دادن قشر جوان مي خواهند آن ها را از انقلاب و آرامان هاي آن دور کنند.

فرمانده انتظامي استان ايلام با اشاره به مقابله تحسين بر انگيز مردم در برابر توطئه هاي دشمنان خود گفت: قدرت ايمان توانسته است به عنوان سلاح کاربردي ملت ايران در مقابل جنگ نرم دشمن به خوبي موفق باشد.

اين مسئول، مواد مخدر و راه اندازي ماهواره هاي ضد ديني را از مهمترين ابزارهاي مورد استفاده در جنگ نرم بر عليه مردم ايران خواند و گفت: کشورهاي غربي براي رسيدن به اهداف شوم خود علاوه بر صرف هزينه هاي زياد به دنبال تخريب اعتقادات مردم هستند.

وي در ادامه از دانش آموزان به عنوان قشر پويا و فعال کشور ياد کرد و گفت: رخوت و سستي نبايد در بين جوانان و نوجوانان نفوذ پيدا کند ،چرا که روزمره بودن و تنبلي خواسته دشمنان براي رسيدن به اهدافشان است.

سردار دولتي اردوهاي فرهنگي را جرقه و حرکت به سوي تعالي، پيشرفت و مشارکت در برنامه هاي اجتماعي خواند و گفت:استفاده از کارشناسان با تجربه و اساتيد برجسته مي تواند به کيفيت اين اردوها کمک نمايد.