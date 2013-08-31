دولت جدید در راستای رفع کمبودها تلاش کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر شنبه در جمع جمعی از مدیران استان ایلام اظهار داشت: تقدیر از کارکنانی که در طول سال خدمات بسیار ارزنده ای به مردم و ولی نعمتان ارائه می دهند کار بسیار خوبی است و در دین مقدس اسلام هم بر آن تأکید شده است.

وی به کارنامه درخشان انقلاب و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی بی بدیل و بی نظیر است و به رغم همه مشکلاتی که دشمنان از آغاز نظام با جنگ های تحمیلی و جنگ های خیابانی و ناامنی در استان ها فراهم نموده اند نظام مقدس جمهوری اسلامی در زمینه عمران وآبادانی گام های بلندی برداشته است.

وی با تجلیل از کارکنان دولت و مسئولان اجرایی در ارائه خدمت به مردم گفت: تقدیر از این افراد انگیزه خدمت رسانی را بیشتر و زمینه پیشرفت را در آینده فراهم می کند.

امام جمعه ایلام ادامه داد: امیدواریم در دولت جدید با تدبیر واعتدال در زمینه های عمران و آبادانی گام هایی برداشته شود و در دولت های گذشته گام های بلندی برداشته شد و خدمات شایانی در بخش مسکن مهر برداشته شد که در دولت جدید باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: دولت جدید باید در راستای رفع کمبودها تلاش کند واگر نواقص و کاستی هایی در دولت قبلی ملاحظه می شود آنها را برطرف کند و کارهای دولت گذشته را انجام وپیگیری می کند.

حجت الاسلام لطفی عنوان کرد: همه باید در راستای خدمت به مردم ورفع مشکلات مردمی که صاحبان اصلی انقلاب هستند و دشمنان نظام را با حضور حماسی و انقلابی خود نا امید کردند تلاش کنند.

وی بابیان اینکه خدمت به مردم یکی از ارزشمندترین کارها است، افزود: باید تلاش شود که تنگناها و چالش های زندگی مردم برطرف شود و زندگی با نشاط و توام با امنیت روحی و روانی را برای مردم فراهم کرد.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه ایلام با بیان اینکه مسئولان از بطن ومتن مردم هستند، عنوان کرد: مردم نظام در طول 34 سال گذشته با همه دشمنان سرسخت و کمترین امکانات و استقامت و شکیبایی پیروزی ملت را رقم زدند و اکنون در اوج عزت واقتدار هستیم.