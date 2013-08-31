امیر بلوریان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نرم افزار جامع التفاسیر 2.5 توسط مرکز نور تولید شده که به زودی عرضه می‌شود که در این نرم افزار کتب بیشتری نسبت به نرم افزار قبلی با توجه به نیاز کاربران اضافه شده است.

وی گفت: نرم افزار جامع التفاسیر 2.5 در سال 92 تولید شده و به زودی در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.

مدیر پروژه جامع التفاسیر 2.5 گفت: در این نرم افزار ترجمه های غیرفارسی و تفاسیر غیرفارسی و عربی ارتقایی نیافته اما ترجمه های فارسی و تفاسیر فارسی و عربی ارتقا یافته اند.

وی با اشاره به اینکه در نرم افزار 2.1 ، 226 عنوان کتاب ترجمه و تفسیرموجود بوده است افزود: در نظر داشتیم در نسخه 2.5 ، 236 عنوان کتاب اضافه شود اما از آنجایی که مجوز مالکیت معنوی برخی از این کتب احراز نشد برخی از این کتب مورد استفاده قرار نگرفت و در مجموع نرم افزار تولیدی شامل 371 عنوان کتاب ترجمه و تفسیر فارسی و عربی است.

بلوریان با اشاره به اینکه کتب انگلیسی و زبان های خارجی همچنان در این نرم افزار موجود است افزود: کتب خارجی موجود در نرم افزار شامل 449 عنوان کتاب در 2 هزار و 79 جلد در زمینه تفسیر، ترجمه، آوانگاری، لغت و فرهنگ نامه قرآنی است.

وی بیان کرد: از دیگر محتویات این نرم افزار می توان به نمایش بیش از هزار تصویر و بیش از 60 قطعه فیلم مرتبط با آیات اشاره کرد.

مدیر پروژه جامع التفاسیر 2.5 گفت: امکان نمایش و جستجوی پیشرفته در ترجمه قرآن به 13 زبان، تجزیه و ترکیب تمامی آیات قرآن و ارتباط قرآن با احادیث برخی از قابلیت های این نرم افزار است.

