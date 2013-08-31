به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت شهادت ششمین اختر تابناک ولایت و امامت حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم عزاداری فردا از سوی دفتر نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه قزوین در مسجد شیخ‌الاسلام شهر قزوین برگزار می‌شود.



این مراسم از ساعت 11:30 دقیقه پیش از ظهر فردا در این مسجد با شرکت مردم دارالمؤمنین آغاز می‌شود.



در مراسم عزاداری شهادت ششمین اختر تابناک ولایت و امامت حضرت امام جعفر صادق(ع) سیره، جنبش علمی و شرایط عصر این امام بزرگوار تبیین شده و آیین سوگواری و عزاداری در این مراسم برگزار خواهد شد.



دفتر نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه قزوین از تمام محبان و عاشقان حضرت امام جعفر صادق(ع) و خاندان اهل بیت(ع) دعوت می‌کند تا در مراسم عزاداری و سوگواری این امام گرانقدر شرکت کنند.



آزمون ترم تابستانی ويژه مددجویان در حال تحصیل کار ودانش برگزارمي شود



رئيس زندان مركزي قزوين از برگزاری آزمون ترم تابستانی ويژه مددجویان در حال تحصیل کار و دانش خبر داد و گفت: آموزش عامل تحقق توانمندي و ابزار شكوفايي استعداد مددجویان در حيطه هاي مختلف است.



عباس رمضانی روز شنبه در مراسم برگزاری این دوره از آموزن افزود: آزمون پایان دوره ترم تابستانی با حضور ممتحنین هنرستان کار و دانش قزوین برای 49 نفر از مددجویان زندان مرکزی در حال برگزاری است.



وی، آموزش را عامل تحقق توانمندی و ابزار شکوفایی استعداد مددجویان در حیطه های مختلف دانست و اظهار کرد: هم اکنون 30 نفر از مددجویان در هنرستان کار ودانش و 19 نفر در مقطع راهنمایی مشغول به تحصیل هستند.



این مسئول، با اشاره به مقوله مهم و تاثیر گذار تعلیم وتربیت،آن را از ابزارهای مهم تغییر،تحول وکاهش آسیب های رفتاری مددجویان در طول تحمل کیفر عنوان کرد.



وی تاکید کرد: دانش به عنوان سرمایه فکری، جایگزین سایر سرمایه های مالی وفیزیکی شده و رمز موفقیت مددجویان در طول دوران محکومیت و حتی پس از آزادی، بهره مندی از دانش و علوم فکری در زمینه های مختلف است.



رئیس زندان مرکزی ادامه داد: در جامعه اسلامی ما که در بردارنده دستورات و قوانین الهی است، ارایه آموزشهای علمی و دینی، هویت بخشی به انسان در حوزه کرامت انسانی است.



رمضانی تصریح کرد: بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی ریشه در نا آگاهی و بیسوادی و یا کم سوادی افراد دارد و تحصیل سبب ارتقای آگاهی و تغییر بینش شده ه به تبع آن درصد ارتکاب بزه و جرم در سطح چشمگیری کاهش می یابد.

افتتاح تقاطع غیرهمسطح امام علی (ع) قزوین



شهردار قزوین گفت: تقاطع غیر همسطح امام علی (ع) پایان شهریور ماه در قزوین با حضور مسئولان ارشد استانی به بهره‌برداری می‌رسد.



مسعود نصرتی در قزوین با اشاره به اینکه تقاطع غیر هم‌سطح امام علی (ع) به باهنر بزرگترین تقاطع غیر هم‌سطح قزوین است، اظهارداشت: این تقاطع پایان شهریور ماه در قزوین افتتاح می‌شود.



وی تسریع در عبور و مرور شهری و کاهش حجم بار ترافیکی در ورودی شهر را از اهداف افتتاح تقاطع غیر هم‌سطح امام علی (ع) عنوان و بیان کرد: با افتتاح این تقاطع محور شمال به جنوب شرق قزوین به یکدیگر متصل می‌شود.



این مسئول با اشاره به اینکه افتتاح تقاطع غیر هم‌سطح شهید رجایی از دیگر اقدامات شهرداری قزوین است، ابراز کرد: این تقاطع با هدف کاهش حجم بار ترافیکی و ایجاد راهکارهای لازم برای رفع این مشکل در این شهر افتتاح می‌شود.



شهردار قزوین، دو طبقه بودن و اتصال پنج راه مانند کوثر، نواب و غیاث‌آباد را از ویژگی‌های تقاطع غیر هم‌سطح شهید رجایی دانست و ادامه داد: این تقاطع در اواسط مهر ماه با حضور مسئولان ارشد استان افتتاح می‌شود.