شهرهای بزرگ لرستان مشکل معلم مازاد دارند/ کمبود نیروی انسانی در مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، سید حجت الله کلانتری ظهر شنبه در کارگروه فرهنگی اجتماعی استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر مشکل موجود در استان لرستان موضوع کسری ساعت کار معلمین است به گونه ای که در حال حاضر 40 هزار ساعت کسری ساعت کار معلمین در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل نیروی مازاد در آموزش و پرورش و در شهرهای بزرگ استان وجود دارد، ادامه داد: این در حالیست که در مناطق محروم کمبود نیروی انسانی و معلم داریم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه در این راستا این موضوع در کارگروه ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفت، ادامه داد: در این راستا تصمیم گرفته شد که هیچ یک از معلمان در استان بدون ساعت موظفی نباشند.

کلانتری ادامه داد: برای رفع این مشکل از نیروهای مازاد در استان در بخشهای مختلف فوق برنامه، پرورشی، کتابخانه ها، آزمایشگاهها، فناوری و ... به کار گرفته شدند.

وی با اشاره به جذب سرباز معلم برای مناطقی که کمبود نیروی انسانی وجود دارد ادامه داد: این افراد در مناطق محروم استان و به ویژه در مقطع ابتدایی مشغول به کار خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان ادامه داد: همچنین برای رفع این مشکل از نیروهای تبدیل وضعیت قرارداد کار معین که تعدادشان 466 نفر بوده استفاده کرده ایم.