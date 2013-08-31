نشست وزرای خارجه عرب درباره سوریه فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه لحظاتی قبل از برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای عربی خبر داد.



این شبکه اعلام کرد: نشست وزیران خارجه کشورهای عربی فردا یکشنبه برگزار خواهد شد. خاطر نشان می شود برخی رژیمهای عربی از جمله عربستان و قطر در کنار ترکیه، آمریکا را تحریک می کنند تا به بهانه سناریوی طراحی شده درباره سلاح شیمیایی که رسانه های غربی به صراحت از طراحی آن توسط عربستان خبر داده اند، به سوریه حمله کند. به گزارش رسانه های غربی، تروریستهای مورد حمایت سعودی به دستور بندر بن سلطان به حومه دمشق با سلاح شیمیایی حمله کردند تا با استفاده از این اقدام وحشیانه خود، نظام سوریه را متهم و زمینه دخالت نظامی غربی در سوریه را فراهم کنند.