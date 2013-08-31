دستگیری 27 سارق در قروه/ دپوی سیگارهاي خارجی قاچاق در کامیاران شناسايي شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی فر ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت: 434 دستگاه وسیله نقلیه متخلف شامل 220 دستگاه موتور سیکلت، 214 دستگاه خودرو از این سارقان توقیف و پس از اعمال قانون به پارکینگ انتقال داده شد.

وی بیان کرد: این 27 سارق حرفه ای با تلاش شبانه روزی ماموران یگان های تابعه دستگیر شده و متهمان در تحقیقات انجام شده به 23 فقره انواع سرقت اعتراف کردند که با پیگیری های انجام شده کلیه مالباختگان نیز شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه عنوان کرد: دستگیری 31 ولگرد و معتاد پرخطر، کشف دو کیلو و 563 گرم انواع مواد مخدر همچنین کشف و جمع اوری تعداد قابل توجهی ماهواره از دیگر دستاوردهای پلیس این شهرستان در مرداد ماه سال جاری بود.

کشف 675 هزار نخ سیگارت قاچاق در سروآباد

فرمانده انتظامی شهرستان سروآباد از کشف 675 هزار نخ سیگارت قاچاق در پی اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرستان سروآباد خبر داد.

حجت الله پرویزی گفت: در پی اجرای این طرح و توقف چند محموله کالای قاچاق تعداد 657 هزار نخ سیگارت خارجی قاچاق، 71 طاقه پارچه، 279 هزار قلم قرص و داروی غیر مجاز و 12 دستگاه کولر گازی کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: در این راستا ضمن توقیف چند دستگاه وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق، تعداد 110 نفر قاچاقچی حرفه ای نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سروآباد یادآور شد: طی 15 روز گذشته در مجوع تعداد 72 دستگاه خودرو و 70 دستگاه موتور سیکلت متخلف نیز حین تردد در نقاط مختلف این شهرستان متوقف شده و به پارکینگ منتقل شدند.

شناسایی دپوی سیگارهای خارجی قاچاق در کامیاران

فرمانده انتظامی شهرستان کامیاران گفت: ماموران کلانتری 11 کامیاران موفق به کشف 290 نخ سیگار خارجی قاچاق از یک منزل مسکونی شدند.

هادي رفیعی کیا بیان کرد: در پی کسب اخبار و اطلاعاتی از منابع خبری مبنی بر نگهداری مقدار قابل توجهی سیگار خارجی در منزلی مسکونی واقع در یکی از محلات شهر کامیاران، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران کلانتری 11 شهرستان قرار گرفت.

وی اظهار داشت: پس از هماهنگی با مقامات قضایی این منزل مسکونی مذکور توسط ماموران مورد بازدید قرار گرفت و در این راستا تعداد 290 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش تقریبی 35 میلیون ریال کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کامیاران عنوان کرد: همچنین یک دستگاه سورای پراید نیز که توسط پلیس کرمانشاه اعلام سرقت شده بود، با تلاش ماموران یگان امداد کامیاران شناسایی و توقیف شد.

انهدام باند 5 نفره سرقت در کامیارن

رفیعی کیا در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد: یک باند سرقت پنج نفره در کامیارن با کشف چهار فقره سرقت طلاجات، خودرو و دخل زنی شناسایی شدند.

وی بیان کرد: در پی کشف یک دستگاه سورای پراید مسروقه در شهر کامیاران و در بررسی های انجام شده مشخص شد سرقت خودرو توسط فردی با هویت معلوم انجام شده و در اقدامی ضربتی شخص توسط پلیس این شهرستان دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کامیاران عنوان کرد: این متهم در تحقیقات به عمل آمده اعتراف کرد که سرقت خودرو را با همدستی سه مرد و یک زن انجام داده است که در این رابطه با اطلاعات به دست آمده از متهم هویت همدستان وی شناسایی و طی چهار عملیات جداگانه در نقاط مختلف شهر کامیارن دستگیر شدند.

رفیعی کیا اظهار داشت: متهمان دستگیر شده در تحقیقات فنی و تخصصی انجام شده از چهار فقره سرقت شامل دو فقره سرقت طلاجات کودکان، یک فقره سرقت خودرو و یک فقره دخل زنی به صورت باندی و با همکاری یکدیگر پرده برداشتند.

وی بیان کرد: کلیه مالباختگان نیز شناسایی شدند و متهمان با تکمیل پرونده با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.