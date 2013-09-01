صنایع تبدیلی در استان ایلام افزایش می یابند

هادی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه صنایع تبدیلی باعث می شود تا از ظرفیت های بخش کشاورزی در استان استفاده کامل و بهینه ای صورت گیرد.

صالحی افزود: هفته گذشته واحد صنعتی روغن کشی زیتون شهر ایلام با حضور مسئولان استانی به بهره برداری رسیده است.

این مسئول اظهار داشت: نبود کارخانه روغن کشی زیتون یکی از مشکلات عمده کشاورزان زیتون کار بود که با تلاش و پیگیری مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان این مشکل رفع شده است.

وی با اشاره به اینکه برای راه اندازی این مرکز دو میلیارد و 500 میلیون ریال از محل تسهیلات صندوق توسعه بخش کشاورزی و منابع مالی اتحادیه تعاون روستایی هزینه شده است، اضافه کرد: در سال حدود 500 تن زیتون برداشت می شود و از این میزان زیتون حدود 100 تن روغن استحصال خواهد شد.

وی ادامه داد: سطح زیر کشت باغات زیتون در استان در حال افزایش است و طبیعتا میزان زیتون هم افزایش پیدا خواهد کرد و وجود این مرکز از ضروریات برای کشاورزان بود.

صالحی تصریح کرد: یک هزار و 10 هکتار از سطح زیرکشت باغات استان را زیتون تشکیل می دهد که از این میزان 345 هکتار آن بارور است و سالانه حدود 500 تن محصول زیتون از این باغات برداشت می شود.