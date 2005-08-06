حماس تا اين لحظه تصميم به تشكيل دولت نگرفته است// تلاش ما ايجاد يك ساختار سياسي تكثر گرا و مدافع مقاومت مي باشد//غربزدگي و تلاش براي به فساد كشاندن جوانان فلسطيني لازمه اشغالگري است

شيخ احمد ياسين ، يك ويلچر نشين بود، اما او قريب به بيست سال پيش، " حركتي" را پايه نهاد كه امروز جدي ترين و گسترده ترين جريان مقاومت در سرزمين هاي اشغالي محسوب مي شود و خواب را از چشمان صهيونيست ها ربوده است. رژيم صهيونيستي در دوسال اخير دو نفر از برجسته ترين رهبران حماس را ترور كرد به اميد آنكه شعله هاي مقاومت و آزادي را در فلسطين خاموش كند اما فلسطين امروز ، فلسطين دهه هاي قبل و محل جولانگاه ايدئولوژي هاي چپ وارداتي نبود تا با ترور رهبران، جنبش مقاومت به محاق رود...با دكتر ابو اسامه ، رئيس دفتر جنبش مقاومت اسلامي فلسطين، " حماس" در تهران در محل اين جنيش گفتگو كرديم. دكتر و مترجم خوب شان- آقاي ساماني- ، با روي باز ، حدود 3 ساعت و ربع به سوالات متنوع "مهر" پاسخ گفتند، آنچه را كه مي خوانيد حاصل اين گفت وگو است :

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مهر: آقاي ابواسامه ! بگذاريد اينطور شروع كنيم ، آيا جنبش حماس توانسته زخم ترور شيخ احمد ياسين و دكتر عبدالعزيز رنتيسي را ترميم كند ؟

ابواسامه : عليرغم زخم عميق و موثري كه بر پيكره حماس بر اثر شهادت اين دو عزيز وارد آمد ليكن جنبش حماس به فضل پروردگار و ساختار تشكيلاتي خود توانست از اين محنت به سلامتي بيرون آيد و به فعاليت هاي خود در تمام عرصه هاي سياسي نظامي اجتماعي و ... را پي بگيرد. امروزه حماس به فضل اين خونهاي مطهر از گذشته نيرومند تر و حضوري گسترده تر يافته است.

مهر: اوضاع فعلي سرزمينهاي اشغالي چگونه است ؟ به نظر شما آيا هنوز انتفاضه ادامه دارد؟

ابواسامه: بالطبع انتفاضه ادامه دارد، انتفاضه بسان موج دريا مي باشد كه گاه سهمگين و گاه آرام اما ادامه دارد. از طرفي تا زماني كه اشغالگر در سرزمين فلسطين حضور داشته باشد و بر مقدسات اسلامي چنگ انداخته باشد مقاومت نيز وجود دارد. مردم فلسطين از هر قشر و طيفي به اين باور رسيده اند كه مقاومت تنها راهي است كه مي توانند به واسطه آن به آزادي و استقلالشان دست يابند.

مهر: جنبش حماس چند شهيد تقديم فلسطين كرده است بخصوص در اين انتفاضه اخير الاقصي ؟

ابواسامه: بايد عرض كنم ملت فلسطين در طي اين انتفاضه هزاران شهيد، دهها هزارمجروح وهزاران اسير تقديم كرده است. جنبش حماس كه درراس گروههاي جهادي فلسطين قرار دارد فوج فوج شهداي گرانمايه اي را كه مهمترين آنان رهبران اين جنبش بودند تقديم انتفاضه كرده است. در راس همه آنها شهيد شيخ احمد ياسين، دكتر رنتيسي، دكتر مقادمه، جمال منصور،صلاح شهاده ، جمال سليم و ...

مهر: فعاليت هاي عقيدتي، آموزشي و تئوريك جنبش حماس چگونه است و اين آموزشها چقدر براي حماس جدي است ؟ شما به عنوان يك جنبش اسلامي آيا با دموكراسي غربي موافق هستيد ؟

ابواسامه: جنبش حماس يك حركت اسلامي است كه با هدف احياي اسلام در فلسطين و تكوين شخصيت انساني، اسلامي و مومن به عقايد اسلامي شكل گرفته است، حماس با اين هدف وبا اين آرمان ازبدوانتفاضه اول وارد عرصه جهاد مقاومت برضد اشغالگران شد. حماس اهميت خاصي به تربيت اسلامي و آموزه هاي اسلامي و تكوين شخصيت اسلامي براي اعضاي خود قائل است .

به طور خاص براي اعضاي خود و به طور عام براي همه مردم فلسطين . كساني كه به عضويت حماس در مي آيند به مجموعه هاي كوچكي تقسيم مي شوند و تيم هاي پنج نفره را تشكيل مي دهند كه به اين تيم ها « خانواده » اطلاق مي شود. اين خانواده داراي برنامه مستمر فرهنگي، اعتقادي و اجتماعي مي باشد، علاوه بر اين جنبش حماس فعاليتهاي عمومي تربيتي در دستور كار خود دارد و از اين رو ساختار فرهنگي و اعتقادي جنبش حماس يك ساختار محكم و ريشه داري مي باشد، حماس شخصيت اعضاي خود را بر اساس نگرش معتدل و انعطاف پذيرمي سازد به طوري كه اين عضو عنصري دوست دار ملت خود و عاشق جهاد ومقاومت مي شود و درعين حال به امت اسلامي از هر مذهب و طايفه كه باشد و به دور از هر تعصبي علاقه مند مي شود.

وحدت امت اسلامي يك آرمان مقدس است كه حماس اعضاي خود را بر اساس آن تربيت و توجيه مي كند اما در مورد سوال شما درخصوص دموكراسي، حماس ازدموكراسي استقبال مي كند البته آن دموكراسي كه با حضورارزشهاي اسلامي ما مغايرت و تعارضي نداشته باشد اگر منظور مقصود از دموكراسي آزادي، عدالت، برابري و آزادي بيان و تكثر احزاب و قبول آرائي كه از صندوق هاي راي گيري خارج مي شود و نيز پذيرش مسالمت آميز تغير حكومت ها و اينها باشد اين همان اصولي است كه اسلام بر آن ها تاكيد كرده و جنبش حماس نيز آنها را پذيرفته است .

سربازانس سربازان اسرائيلي درخانه اشغال شده يك مسلمان در رام الله عكس يادگاري مي گيرند

حماس در اين راستا خواستار تحقق اين نوع دموكراسي در عرصه سياسي بوده و در اين راه تلاش مي كند. اين تشكيلات خود گردان است كه از گردن نهادن به دموكراسي خودداري مي كند همانگونه كه اطلاع داريد حماس اخيرا وارد انتخابات شهرداريها شد و پيروزي چشمگيري را به دست آورد و براي حضوردرانتخابات مجلس قانونگذاري فلسطين نيزاعلام آمادگي كرد. اين انتخابات طبق توافقي كه با تشكيلات خودگردان شده بود قرار بود در ماه ژوييه 2005 برگزار شود اما متاسفانه به دليل فشارهاي آمريكائي، صهيونيستي به تاريخ نامعلومي موكول شده و اين تناقض عجيبي است كه نشان مي دهد دموكراسي غربي دموكراسي پوشالي و دروغيني است كه تنها در صورتي آن را مي پذيرند كه تامين كننده منافعشان باشداما چنانچه اين فرايند دموكراسي جلب سركار آمدن افرادي بر خلاف ميل و نظر آنان گردد موانع بسياري پيش روي قرار داده و از تحقق آن دموكراسي جلوگيري مي كنند.

مهر: اگر حماس به قدرت برسد آيا در همين چارچوب دولت خودگردان حركت خواهد كرد و آيا اين چارچوب را اصولا قبول داريد يا شكل ديگري از حكومت را اجرا خواهيد كرد؟

ابواسامه : حماس تا اين لحظه تصميم به تشكيل دولت نگرفته است . بالطبع طرف پيروز در انتخابات دولت را تشكيل مي دهد. اگر حماس پيروز اين انتخابات باشد به طور قطع اين بدان معناست كه مردم فلسطين برنامه سياسي حماس را پذيرفته اند. برنامه حماس روشن است و آن عبارتست از يك طرح اسلامي جهادي، هر دولتي را كه حماس تشكيل دهد به طور قطع در صدد اجراي اين برنامه برخواهد آمد. ليكن همانگونه كه ذكر شد اين پرسش يك فرض است و حماس هنوزدرصدد تشكيل يك دولت بر نيامده است.

مهر: چرا ؟

ابواسامه: چون شرايط فعلي فلسطين وشرايط بين المللي براي چنين امري فعلا نامناسب است ما يا درجبهه اپوزيسيون قرارخواهيم گرفت و يا ديگران را به شركت دراين دولت كه دولت وحدت ملي خواهد بود باخود همراه خواهيم كرد، البته چنانچه شرايط دگرگون شود بعيد نيست كه ما به تنهايي دولت تشكيل دهيم و بازتكرار مي كنم آنچه كه تمام اموررا مشخص مي كند نتيجه انتخابات آتي است. ما به اين انتخابات احترام مي گذاريم و آماده پذيرش نتايج آن هرچي كه باشد هستيم آنچه كه براي ما مهم است ايجاد يك ساختار سياسي تكثر گرا و مدافع مقاومت مي باشد.

حتي كودكان فلسطيني هم ديوار حائل را به بازي گرفته اند

مهر: آقاي ابواسامه ! رويكرد و خط مشي ابومازن چه تفاوت ها و شباهت هايي با عملكرد و سيره عرفات دارد. ايشان چه رويكردي نسبت به حماس دارند ؟

ابواسامه: رويكرد و خط مشي آقاي ابومازن ازبيش از 30سال قبل تاكنون روشن است و هيچ تغييري نكرده و اين رويكرد چنين است كه ايشان راه حل نظامي درمواجهه با صهيونيستها راناممكن مي دانند ومعتقد است موازنه قوا ميان فلسطينيهاوصهيونيستها به فلسطيني ها اين اجازه را نمي دهد كه وارد عرصه جهاد و مقاومت شوند ؛ ايشان معتقد به فرآيند سازش و راه حل مسالمت آميز هستند و بر اين اساس معاهده اسلو را در سال 1994 ميلادي امضا كرد و پس از فوت آقاي عرفات ابومازن روي كار آمد تا برنامه ها و ايده هايش را به اجرا بگذارد بالطبع ما اين برنامه و مشي ايشان را نمي پذيريم و در اين خصوص با ابومازن اختلاف داريم ليكن صراحت و شفافيت ايشان و علاقه مندي اش به گفتمان و تفاهم با ساير گروهها را احترام مي گذاريم ، ما در عين اينكه برنامه سياسي و انديشه هاي سازشكارانه اش را رد مي كنيم ؛ گام ها و اقدامات اصلاح طلبانه وي را به خصوص در اصلاح ساختار دولت خود گردان تاييد مي كنيم .اين رويه و ديدگاه ما در برآورد و ارزيابي اشخاص و سازمانهاي مختلف است؛ به هر فردي كه عملكرد مثبت و خوبي داشته باشد احسنت مي گوييم و چنانچه اشتباه و خطا كند به او تذكر مي كديم و جلوي او مي ايستيم پر واضح است كه آقاي ابومازن با عرفات تفاوت ريشه اي دارد و هر شخص هم طبعا نگرش و ايده خاص خود را دارد.

مهر: آيا شما در سرزمين هاي اشغالي با معضلي به نام "غربزدگي و تهاجم فرهنگي بي هويتي جوانان" مواجه هستيد ؟ فكر مي كنم اسرائيل براي جلوگيري از رشد مقاومت در فلسطين دست به اشاعه فساد و فحشا در اين مناطق بزند، آيا انتظار يك انقلاب سكس و فتنه اخلاقي در سرزمين هاي اشغالي را داريد ؟ تدبيري براي مبارزه با اين فسادها انديشيده ايد؟

-ابواسامه: غربزدگي و تلاش براي به فساد كشاندن جوانان فلسطيني لازمه اشغالگري است و رژيم صهيونيستي در اين راستا تلاش هاي زيادي كرد. با طبوع و شكل گيري جنيش " حماس" به عنوان يك نهضت فراگير سياسي -فرهنگي-اجتماعي و جهادي توانست به شكرانه خداوند منان اين تهاجم فرهنگي صهيونيست ها را دفع كند و روح عزت مندي و احترام و التزام به ارزشهاي والاي اسلامي-اخلاقي و جهادي را در وجود جوانان فلسطيني بدمذ.

امروز به همت تلاشهاي فرهنگي حماس؛ ملت فلسطين در ميان جوامع اسلامي ؛ بيشترين پاي بندي به ارزشها و اصول ديني را دارد و هر فردي با پيگيري تحولات فلسطين و مشاهده صحنه ها از داخل فلسطين ، خواهد ديد كه 99 درصد از زنان فلسطيني محجبه هستند ( به خصوص در نوار غزه) البته اين وضعيت در كرانه باختري رود اردن هم با اختلاف ناجيزي به همين منوال است لذا با انتخاباتي كه انجام شد جنبش حماس اكنون كليه اتحاديه ها و انجمن هاي دانشجويي و سنديكاهاي كارگري و وكلاء و مهندسان و حسابداران و ...كلا قشر فرهنگي و فرهيخته فلسطين را با خود همراه دارد و به شكرانه پروردگار جوانان فلسطيني امروزه به جهاد و مقاومت علاقه وافري نشان مي دهند و به فرهنگ خود مي بالند و به بازساري و رونق بخشيد به مساجد و ترويج فرهنگ و اخلاق اسلامي همت گذاشته اند، ضمن اينكه ما انتظار هرگونه فتنه اي از اسرائيل را داريم و آماده مقابله با آن هستيم.

مهر: نمي خواهيد بگوييد كه فلسطين كلا يكدست است ؟

ابواسامه : نه ! البته چيزهايي كه گفتم به معناي نفي حضور يك طيف لائيك با برنامه هاي ضداخلاقي كه هدفش به فساد كشاندن جوانان است ، نيست . البته اين را هم بايد بگويم كه اين طيف در مقايسه با آن موج بيداري اسلامي كه حاصل تلاشهاي گسترده حماس مي باشد و در سراسر فلسطين فراگير شده است ، بسيار ناچيز است .حماس خوب مي داند كه آزاي سرزمين و مقدساتمان ميسر نمي شود مگر به واسطه شكل گيري و تكوين شخصيت آزادمنشانه اسلامي .

مهر: آيا احتمال دارد نهايتا يك روز جنيش حماس ، استراتژي مسلحانه و استشهادي را كنار بگذارد و كلا وارد فاز سياسي شود؟

ابواسامه: اين امر به هيج وجه وارد نيست. جنيش حماس براي آزادي فلسطين و زوال اشغالگري از جاي جاي اين سرزمين به وجود آمده ، حماس اين راه را عليرغم همه موانع و مشكلات ادامه مي دهد ؛ جنبش حماس ايمان دارد كه آينده به اذن پروردگار متعال از آن مقاومت است و رژيم صهيونيستي اين غده كثيف سرطاني دير يا زود ريشه كن خواهد شد ؛ آزاد سازي فلسطين و قدس شريف يك هدف صرفا سياسي نيست بلكه يك اعتقاد و باوري است كه در انديشه و خرد و در شكل گيري حماس ريشه دارد و تعامل حماس با مسائل سياسي نظير انتخابات و ...همه و همه به منظور ايجاد بستر حمايتي از مقاوت و رزمندگان و تثبيت اين مشي مي باشد.

مهر: آقاي ابواسامه! به نظرمي رسد جنايات وحشيانه و بي سابقه صهيونيستها به خصوص در احداث ديوار حائل و ترورهاي علني و وحشيانه رهبران فلسطيني زمينه مناسبي را براي ايجاد يك اجماع جهاني عليه اين رژيم به وجود آورده باشد ؛ آيا بخش خارجي يا بين الملل حماس برنامه اي براي تكميل و تقويت اين اجماع جهاني توسط رايزني با گروههاي ديگر و مجامع بين المللي در دستور كار خود دارد ؟

-ابواسامه: حضور حماس در خارج از فلسطين بسيار گسترده و وسيع است با توجه به حضور 5 ميليون فلسطيني در كشورهاي متعدد جهان، از يك سو و ازسوي ديگر روابط حماس با كشورها و جنبش ها و مجامع مدني و انديشمندان و فرهيختگان كه رابطه اي محكم و گسترده است ، باتوجه به اين شبكه گسترده روابط ، حماس مي كوشد كه اقدامات سركوب گرايانه رژيم صهيونيستي وتهديدات اين رژيم براي ثبات و صلح جهاني را بيش از پيش براي جهانيان تشريح و تبيين كند. البته در خصوص اين اجماع، جهان عرب و جهان اسلامي تقريبا به اجماع كلي رسيده اند و بسياري از كشورهاي آفريقايي و آسيايي چه در سطح حكومتها و چه در سطح مردمي ، به اين اجماع دست يافته اند ، اما در رابطه با جهان غرب ما نيز شاهد رشد روزافزون مخالفان رژيم صهيونيستي و تنفر نسبت به اقدامات نژاد پرستانه و جنايات اسرائيل در حق مردم فلسطين هستيم، براي مثال در يك نظرسنجي كه اخيرا در اروپا انجام گرفته بود نشان داد كه بيش از 60 درصد اروپايي ها معتقد هستند كه اسرائيل تهديدي جدي براي ثبات و صلح جهاني است؛ نظرسنجي مشابهي كه در خود آمريكا صورت گرفت حاكي از اين بود كه 48 درصد از مردم آمريكا به همين باور رسيده اند ، يعني اين 48 درصد اعتقاد دارند كه اسرائيل خطري جدي و بالقوه براي صلح و ثبات جهاني است.

مهر: موضع جنيش حماس در مورد گروه القاعده و شخص بن لادن چيست ؟ آيا به نظر شما عجيب نيست كه القاعده با اين همه ادعا و شعار عملا هيچ تهديد و آسيبي به اسرائيل وارد نمي سازد؟

ابواسامه:ابتدا بايد بگويم كه حماس هيچ گونه ارتباطي با سازمان القاعده ندارد، چه به لحاظ سازماني و يا از حيث فكري، همچنين در فلسطين اساسا هيچ شاخه وسازماني ازالقاعده وجود ندارد، بلكه دوگروه اسلامي حماس و جهاد اسلامي وجود دارد كه در داخل فلسطين فعال هستند و اين دو جنيش اسلامي -فلسطيني در داخل فلسطين به وجود آمده و تلاش و فعاليت شان در محدوده اين مرز و بوم است و هدف غايي آنها آزادي سرزمين و مقدسات مان است و هيچ نيازي به القاعده و ...نداريم

اين مقاومت يك مقاومت مشروع است كه همه قوانين ومجامع بين الملي آن رابه رسميت شناخته اند اما درباره شرايط شكل گيري القاعده، شرايط بسيارمتفاوت است،همانگونه كه همه مي دانند اين سازمان در افغانستان ودرجريان اشغال اين كشور توسط اتحاد شوروي سابق، تشكيل شد و حوزه فعاليت القاعده و بن لادن ابتدا دربرابر اشغالگران روسي بود اما با اعلان جنگي كه جرج بوش به القاعده داد ، اين سازمان متشتت شد و اعضاي آن در سراسرجهان منتشر شدند و اين انتشار غير منظم و سازمان نيافته، بعد از حوادث 11 سپتامبر، منجر به ايجاد انديشه " تكفيري" در اين گروه شد كه ما آن را رد مي كنيم .از طرف ديگر اين امر باعث نفوذ ورخنه سازمانهاي اطلاعاتي بسياري از كشورها در درون اين گروهها انجاميد.

حماس ازهرگونه مقاومت شرافتمندانه و اسلامي و مشروع دفاع مي كند وهرگونه مقاومت تكفيري را كه ريختن خون مسلمانان و غيرمسلمانان رامباح مي داند ودرگوشه وكنار جهان ، بدون هيچ هدقي و التزام به احكام شروع دست به قتل مي زند، مخالف است.

مهر: آقاي دكتر! بزرگترين ضربه نظامي كه حماس تاكنون بر پيكره رژيم اسرائيل وارد كرده ، چه بوده؟

ابواسامه: البته عمليات نظامي بسياربوده است. روش حماس، مقاومت پايدارومستمراست تا بدين وسيله دشمن فرسوده شود . حماس خوب مي داند كه به واسطه جبهه فراگير و همه جانبه نمي تواند دشمن را مقهور و نابود كند اما به واسطه انباشته شدن تلفات روزمره در صفوف دشمن آنهم از طريق جنگ هاي خياباني و عمليات جنگ و گريز در نهايت نابودي و اضمحلال دشمن شدني است.بنابراين حماس اين راهبرد را كارآمد مي داند و اميدواريم مرحله آتي جنگ فراگيرتر باشد كه قدر مسلم چنين نبردي نيازمند تلاش و همت همه مسلمانان جهان خواهد بود.

تانك منهدم شده اسرائيلي توسط مبارزان حماس

مهر: عمليات خاصي را ذكر نمي كنيد؟

-ابواسامه: براي مثال ما هم عملياتهاي استشهادي فوق العاده پر تلفات عليه دشمن داشتيم و هم عمليات "تونل ها" كه زير پادگانها و مراكز نظامي به انجام درآمد و همچنين حمله به قايق ها و تاسيسات نظامي اسرائيل در دريا و موشك باران مداوم شهرك هاي صهيونيستي و هدف قرار دادن سربازان صهيونيست كه بطور روزانه انجام مي شود.

مهر: بزرگترين ضربه سياسي كه جنبش حماس بر اسرائيل وارد كرده چه بوده است؟

-ابواسامه: البته نمي توان فعاليت نظامي را از سياسي جدا دانست .هدف همه عمليات نظامي و تبليغاتي و ..حماس تحقق يك هدف سياسي و درنهايت دفع تجاوز و اشغالگري و آزاد سازي سرزمين مان است. پيروزي بزرگ سياسي حماس كه انشاء الله در چند روز آينده محقق خواهد شد، خروج اسرائيل ازنوارغزه است كه دشمن بر اثر ضربات كوبنده مقاومت مجبور به اتخاذ اين تصميم بسيار مهم و البته بسيار تلخ شد. ما اين را يك تحول عظيم در انديشه سياسي و ايدئولوژي رهبران رژيم اسراييل و به خصوص شخص شارون مي دانيم.

مهر: آقاي ابواسامه ! خوب است الان از"موشكهاي قسام"هم حرف بزنيم ، موشكهايي كه نماد خوباوري و غرور فلسطيني ها و وحشت صهيونيست ها است . آيا جنبش حماس در ساختن اين موشكها به خودكفايي كامل رسيده است ؟ راستي سهميه روزانه صهيونيست ها از اين موشكها چقدر است؟!

-ابواسامه: آنچه كه مسلم است و همه مي دانند اين است كه موشك " القسام" يك ابتكار صرف فلسطيني است و نتيجه و پاسخ تجاوزات وحشيانه صهيونيستي عليه مردم بي دفاع فلسطين است .از ديگر عواملي كه به توليد اين موشك انجاميد فقدان سلاح در دست مبارزان فلسطيني بود.چرا كه رزمندگان ما ازدستيابي به سلاح از طريق كشورهاي همسايه محروم بودند و لذا با ابتكار خود و نوآوري به ساخت اين موشكها روي آورند .كسي نمي تواند منكرتاثير بسزاي اين موشكها برتضعيف روحيه صهيونيست ها و تقويت روحيه فلسطيني ها شود مردم ما بر اين باور رسيده اند كه يك سلاح بازدارنده در دست دارند و مي توانند آن را عليه دژها و پادگانهاي رژيم صهيونيستي بكار گيرند. البته ما مي دانيم كه اين موشك بسيار ابتدايي است و نياز به پيشرفت دارد و بايستي اين تجربه را از نوار غزه به كرانه باختري انتقال داد تا كارايي و تاثير اين موشكها بر دشمن بيشتر و بيشتر گردد. ما يقين داريم وقتي اراده حاصل شود مردم فلسطين ابزار و وسائل بيشتري را براي دفاع از خود و تحميل تلفات سنگين به دشمن پيدا خواهد كرد.

مهر: ظاهرا اسرائيل بايد بفهمد كه دوران سابق تمام شده و فلسطيني ها پاسخ قاطع و كوبنده اي به صهيونيست ها خواهد داد.

ابواسامه: بله همين طور است . من اينجا مايلم به مساله مهمي اشاره كنم و آن اينكه دستيابي مردم فلسطين به اين موشكها نبايد باعث آن شود كه كشورهاي عربي و اسلامي از حمايت هايشان از مقاومت دست بردارند. حماس اميدوار است كه روزي فرا برسد كه اين كشورها در تصميمي سرنوشت ساز و راهبردي به حمايت مالي و نظامي گسترده و جدي از ملت فلسطين اقدام كنند تا بتوانيم اين سرزمين اسلامي را لوث و چنگال اشغالگران دور و خطر صهيونيست ها را كه منحصر به مردم فلسطين هم نيست از ميان برداريم.

مهر: پس صهيونيست ها بايد منتظر موشكهاي ياسين و الرنتيسي هم باشند؟!

ابواسامه: بله! البته موشك ياسين ساخته شده و الان داريم!

مهر: آقاي ابواسامه به عنوان آخرين سئوال ، آيا شما روند انتخابات رباست جمهوري در ايران را دنبال مي كرديد؟ فكر مي كنيد روي كارآمدن شخصي اصولگرا مثل آقاي احمدي نژاد چه تاثيراتي بر مبارزه ملت فلسطين داشته باشد؟

-ابواسامه: يقينا ما نيزمثل همه مسلمانان هوادار جمهوري اسلامي يا حتي محبان غيرمسلمان جمهوري اسلامي ؛ انتخابات رياست جمهوري را درايران با توجه خاصي دنبال مي كرديم در اينجا هم فرصت را مغتنم شمرده و به آقاي احمدي نژاد بخاطر انتخابشان به رياست جمهوري تبريك مي گويم و اميدوارم دوره رياست جمهوري ايشان عصر سربلندي و منشاء خير و بركت براي ايران بطورخاص و براي جهان اسلام بطوراعم باشد. درخصوص مساله فلسطين بحمدالله همه طيفها و احزاب متنوع سياسي در ايران اتفاق نظر دارند و ما معتقديم كه مساله فلسطين در دوران احمدي نژاد ازتوجه و حمايتي برخوردار خواهد شد كه در دوره هاي پيشين از آن بهره برده .آرمان فلسطين يك مساله جانبي و حاشيه اي در ايران نيست بلكه در جوهره سياست هاي كلي نظام اسلامي ايران جاي دارد و مورد عنايت كافي و وافي رهبر انقلاب ايران ( حفظه الله ) مي باشد و در اين رابطه لازم مي دانم از جناب آقاي خاتمي رئيس محترم جمهوري كه در 8 سال گذشته پيوسته مدافع و حامي آرمان فلسطين و حقوق حقه ملت مظلوم فلسطين بودند .تشكر و قدردداني داشته باشم.

باتشكر از شما بخاطر شركت در اين گفتگو

گفتگو: بهمن هدايتي ؛ خبرنگار سياسي " مهر"