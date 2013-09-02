آموزان شنا گر زنجاني مقام دوم کشوری را کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين مسابقات كاروان 33 نفره دانش آموزان پسر دوره ابتدايي استان زنجان با كسب 6 مدال نقره و 5 مدال برنز ، به كار خود خاتمه داد .

اين مسابقات كشوري از تاريخ 2 الي 7 شهريور به ميزباني شهرستان نيشابور برگزار گرديد.

افتخارآفريني دانش آموزان وفرهنگيان زنجاني در سي و يكمين جشنواره فرهنگي و هنري سراسر كشور



سي و يكمين جشنواره ي فرهنگي و هنري دانش آموزان سراسر كشور در شهرستان نيشابور با افتخار آفريني دانش آموزان وگروه كر فرهنگيان زنجان برگزار گرديد.

در اين جشنواره دانش آموزان و فرهنگيان گروه كر استان با رقباي خود به رقابت پرداختند وحاصل اين رقابتها كسب 39 مقام اول- 12 مقام دوم – 16 مقام سوم و 51 برگزيده بود . جمعا استان زنجان 118 مقام پرافتخار را

به خود اختصاص داد.

گفتنی است گروه كر همسرايان امورتربيتي استان از بين 46 گروه شركت كننده و 12 گروه برگزيده توانست رتبه اول بخش محلي را از آن خود كند و به عنوان تنها گروه حائز مقام در اختتاميه ، اجراي برنامه نمايد.

اجراي اين گروه مورد توجه محمدي مديركل فرهنگي و هنري وزارت آموزش و پرورش و استان ها قرار گرفت به طوريكه محمدي بخشي از سخنراني خود را به تجليل از گروه كر فرهنگيان زنجان اختصاص داد .

بخش قابل ملاحظه ديگر اين جشنواره افتخار آفريني دانش آموزان فيلم ساز زنجاني بود كه رتبه هاي اول تا سومي را تصاحب كردند. شايان ذكر است در بخش فيلم كوتاه 7 فيلم دانش آموزي و 11 فيلم همكار فرهنگي به

جشنواره ي رشد راه يافت كه در تاريخ برگزاري اين قبيل مسابقات بي سابقه است.