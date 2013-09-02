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۱۱ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۳۴

آموزان شنا گر زنجاني مقام دوم کشوری را کسب کردند

آموزان شنا گر زنجاني مقام دوم کشوری را کسب کردند

زنجان -خبرگزاری مهر: دانش آموزان زنجاني با كسب مقام دوم مسابقات كشوري تيم شناي رده زير 10 سال خوش درخشيدند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  در اين مسابقات كاروان 33 نفره دانش آموزان پسر دوره ابتدايي استان زنجان با كسب 6 مدال نقره و 5 مدال برنز ، به كار خود خاتمه داد .

اين  مسابقات كشوري از تاريخ 2 الي 7 شهريور به ميزباني شهرستان نيشابور برگزار گرديد.

افتخارآفريني دانش آموزان وفرهنگيان زنجاني در سي و يكمين جشنواره فرهنگي و هنري سراسر كشور


سي و يكمين جشنواره ي فرهنگي و هنري دانش آموزان سراسر كشور در شهرستان نيشابور با افتخار آفريني دانش آموزان وگروه كر فرهنگيان زنجان برگزار گرديد.

در اين جشنواره دانش آموزان و فرهنگيان گروه كر استان با رقباي خود به رقابت پرداختند وحاصل اين رقابتها كسب 39 مقام اول- 12 مقام دوم – 16 مقام سوم و 51 برگزيده بود . جمعا استان زنجان 118 مقام پرافتخار را

به خود اختصاص داد.

گفتنی است گروه كر همسرايان امورتربيتي استان از بين 46 گروه شركت كننده و 12 گروه برگزيده توانست رتبه اول بخش محلي را از آن خود كند و به عنوان تنها گروه حائز مقام در اختتاميه  ،  اجراي برنامه نمايد.

اجراي اين گروه مورد توجه محمدي  مديركل فرهنگي و هنري وزارت آموزش و پرورش و استان ها قرار گرفت به طوريكه محمدي بخشي از سخنراني خود را به تجليل از گروه كر فرهنگيان زنجان اختصاص داد .

 بخش قابل ملاحظه ديگر اين جشنواره افتخار آفريني دانش آموزان فيلم ساز زنجاني بود كه رتبه هاي اول تا سومي را تصاحب كردند. شايان ذكر است در بخش فيلم كوتاه 7 فيلم دانش آموزي و 11 فيلم همكار فرهنگي به

جشنواره ي رشد راه يافت كه در تاريخ  برگزاري اين قبيل مسابقات بي سابقه است.

کد مطلب 2127522

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