دوره هاي آموزش غيرحضوري مديريت در بنياد فرهنگي رضوي برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزشی بنیاد فرهنگی رضوی از برگزاري دوره هاي آموزشي غير حضوري مديريت در بنياد فرهنگي رضوي خبر داد.

رضا موسوی از فن، هنر و علم به عنوان ارکان مدیریت در نظام آموزشی ياد و اظهار كرد: با توجه به تحولات سریع اجتماعی و فرهنگی و تکنولوژی آموزشی، آموزش نیروی انسانی به ویژه افرادی که در رده مدیریت سازمان قرار دارند، ضرورتي امکان ناپذیر است.

معاون آموزشی بنیاد فرهنگی رضوی با تاكيد بر اینکه توفیق در مدیریت، بستگی تام به فن، هنر و علم مدیریت دارد، گفت: هنر مدیریت ذاتی، فن مدیریت تجربی و علم مدیریت اکتسابی است که هر چه این سه در مدیریت مطلوبتر باشد، قطعا توفیقات مدیریت مطلوبتر واهد بود.

همايش "كرامت زن در محيط كار" برگزار مي‌‌شود

به همت مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان آستان قدس رضوي، همايش يك روزه كرامت زن در محيط كار برگزار مي‌شود.

مدير مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان آستان قدس رضوي‌ اظهار کرد: اين همايش همزمان با ميلاد حضرت معصومه(س) برگزار مي‌شود.

محمود رضا برازش تصريح كرد: مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان آستان قدس رضوي در برگزاري اين همايش تلاش كرده است تا ديدگاه‌هاي كاركنان بانو را در خصوص شأن و منزلت والاي زن در اسلام مورد بررسي قرار دهد.

توليد سالانه 6 هزار تن شير در دامپروری رضوی

مدیر مجتمع دامپروری رضوی با اعلام اين كه مجتمع دامپروري رضوي دارای 570 رأس دام مولد و 500 رأس دام دوشا است، از توليد سالانه 6 هزارتني شیر در اين مجتمع خبر داد.

مهدی سوسنی با اشاره به اين كه اين واحد صنعتي به عنوان بزرگترين واحد تولیدکننده شير و گوشت در رشتخوار است، افزود: ميانگين توليد شير این مجتمع در سه‌ماهه اول سال‌جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، روزانه بيش از يك كيلوگرم افزايش داشته و ميزان توليدي شير در سه ماهه ابتدايي سال جاري در مجموع 165 هزار كيلوگرم بوده است.

مدیر مجتمع دامپروری رضوی بیان کرد: پيش‌بيني مي‌شود، ميزان توليدي روزانه شير در 6 ماهه دوم سال‌جاری به ازاء هر راس دام، به حدود 5/34 كيلوگرم افزایش یابد.

برداشت 15 تن محصول زيتون از باغات چاهداشتي نهبندان

مدير مزرعه غدير چاهداشتي نهبندان گفت: 15 تن زيتون از باغات چاهداشتي نهبندان وابسته به آستان قدس رضوي برداشت شد.

امیرالله هاشم زهی با اشاره به اين مطلب كه از 15 تن زيتون پيش بيني مي شود يك هزار و 500 ليتر روغن زيتون فرابكر استحصال شود، اظهار كرد: در حال حاضر از مجموع دو هزار و 100 هكتار اراضي مزرعه چاهداشتي موسسه موقوفات و كشاورزي جنوب خراسان، 64 هكتار به باغات زيتون اختصاص دارد كه حدود 20 هكتار زير كشت محصول نوبرانه زيتون رفته است.

مدير مزرعه غدير چاهداشتي نهبندان گفت: از اولين برداشت اين محصول (زیتون نوبرانه)، كه شهريورماه سال 1390 صورت گرفت، حدود 700 ليتر روغن زیتون فرابکر استحصال شد و در دومين برداشت در سال 1391اين زقم به حدود 780 ليتر رسيد.

توليد سالانه 65 نوع محصول در فرآورده هاي غذايي رضوي

مدير عامل شركت فرآورده‌هاي غذايي رضوي، از تولید سالانه 65 نوع محصول عذايي با ظرفیت20 هزار تن در اين موسسه و ارائه آن به بازارهای داخلی و خارجی خبر داد.

محمد آرياشاد، با بيان اين مطلب اظهار کرد: شركت فرآورده‌هاي غذايي رضوي، براي جذب مشتريان و با توجه به افزايش توليدكنندگان و رقابت شديد در بازار، همه روزه در محصولات خود تنوع ايجاد مي‌كند.

مدير عامل شركت فرآورده‌هاي غذايي رضوي ماموريت اصلي اين شركت را توليد انواع فرآورده‌هاي غذايي از قبيل رب گوجه‌فرنگي، كمپوت، كنسرو، آب ميوه، كنستانتره، پوره و انواع سس مايونز و كچاپ با كيفيت مطلوب عنوان كرد.

افزايش 20درصدي برداشت غلات در مزرعه نمونه آستان قدس رضوي

سرپرست موسسه كشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس‌رضوي از افزايش 20 درصدي برداشت غلات در اراضي اين مجموعه خبر داد.

علي اورعي زارع اظهار كرد: يك هزار و 600 هكتار از اراضي موسسه كشت و صنعت مزرعه نمونه زير كشت غلات رفته است كه از اين ميزان هزار و 100 هكتار به كشت گندم و حدود 500 هكتار به محصول جو، اختصاص يافته است.

سرپرست موسسه كشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس‌رضوي گفت: به جز كشت غلات در اين موسسه كشت بهاره، شامل گوجه فرنگي، خربزه، ذرت و همچنين محصولات باغات از جمله، انواع ميوه‌هاي هسته‌دار، دانه‌دار و ... در اين موسسه وجود دارد كه از رشد مناسبي برخوردار بوده است.

خدمات‌دهي کتابخانه‌های آستان قدس رضوی به 700 هزارمتقاضي

رئيس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: کتابخانه‌هاي وابسته به آستان قدس‌رضوی در سال جاري تا كنون به بیش از 700 هزار نفر متقاضي خدمات ارائه کرده‌ است.

محمد هادی زادهی با اعلام اين كه هفده کتابخانة وابسته به آستان قدس رضوی از آغاز سال جاری تاکنون به بیش از 700 هزار نفر خدمات ارائه داده است، اظهار کرد: 572 هزار منبع مطالعاتی اعم از کتاب‌های چاپی و منابع دیداری-شنیداری در اختیار مراجعه كنندگان قرار داده شده است.

رئيس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تصريح کرد: این کتابخانه‌ها بیش از 171 هزار نفر عضو دارد كه از ابتداي سال جاري تاکنون، 563 هزار جلد کتاب مورد مطالعه قرار گرفته و افزون بر 336 هزار جلد کتاب به امانت داده شده است.