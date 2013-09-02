دومین طرح بزرگ آبیاری صنعتی داورزن افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور فرماندار داورزن دومین طرح بزرگ آبیاری صنعتی واقع در مزرعه شهید علی اکبر داورزنی افتتاح شد.

حسین غفاری در حاشیه این مراسم با بیان این که بعد از پروژه سازمان اتکا، این بزرگترین پروژه ی آبیاری شهرستان است اظهار کرد: دستگاه مرکزی مورد استفاده در آن با 375 متر طول توانایی آبیاری 90 هکتار زمین را ظرف 48 ساعت دارد.

فرماندار داورزن بیان کرد: 310 میلیون تومان از اعتبار مورد نیاز جهت اجرای این طرح از محل اعتبارات بلاعوض استان و 50 میلیون دیگر نیز از محل خودیاری کشاورزان تامین شده است.

غفاری با بیان این که سطح آبیاری زمین های زراعی داورزن با بهره برداری از این پروژه افزایش می یابد افزود: از این پس توانایی آبیاری 145 هکتار زمین فراهم می شود.

14 پروژه خوشاب به بهره برداری رسید

فرماندار خوشاب گفت: در هفته ی دولت امسال 14 پروژه کشاورزی، عمرانی، مخابراتی و خدماتی به بهره برداری رسید.

حسین ابراهیمی کردیانی اظهار کرد: بالغ بر9 هزار و 465 میلیون ريال برای اجرای این پروژه ها هزینه شده و هشت هزار و 518 نفر از مزایای این پروژه ها بهره مند شده اند.

فرماندار خوشاب با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی به ویژه رجایی و باهنر ابراز امیدواری کرد: خدمت صادقانه و بی منت به عنوان اساسی ترین ویژگی این دو شهید بزرگوار همواره مدنظر مسئولان باشد.

اختصاص 100 میلیارد ریال به 130 پروژه عمرانی خواف

فرماندار خواف از اختصاص 100 میلیارد ریال از بودجه تملک دارایی استان به 130 پروژه عمرانی خبر داد.

عبدالعلی جغتایی در جلسه شورای اداری خواف اظهار کرد: تاکنون پنج درصد از این مبلغ، به دستگاه های اجرایی تخصیص یافته است.

فرماندار خواف با اشاره به این که در خواف، 30 هزار دانش آموز در 300 مرکز آموزشی مشغول به تحصیل هستند بیان کرد: آستانه آغاز سال تحصیلی جدید اداره آموزش و پرورش باید با تمامی امکانات زمینه ارایه خدمات آموزشی مطلوب به دانش آموزان را فراهم کند.

جغتایی گفت: در هفته دولت 53 طرح و پروژه با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد تومان در این شهرستان به بهره برداری رسید.

جذب 100 درصدی اعتبارات مشاغل خانگی خلیل آباد

فرماندار خلیل آباد از جذب 100 درصدی اعتبارات ابلاغی مشاغل خانگی شهرستان در سال 91 خبر داد.

علی اصغر مرادزاده در جلسه شورای اداری خلیل آباد با بیان اینکه سال گذشته برای دو هزار و 350 نفر در این شهرستان فرصت شغلی ایجاد شد، اظهار کرد: در سال جاری نیز دستگاه های اجرایی درصدد ایجاد فرصت شغلی برای دو هزار و 227 نفر از جوانان جویای کار هستند.

فرماندار خلیل آباد از فعالیت 200 شرکت تعاونی در زمینه های کشاورزی و دامی در شهرستان خلیل آباد خبر داد و گفت: این تعاونی ها با داشتن حدود 48 هزار نفر عضو، تاکنون زمینه اشتغال هزار و 700 نفر را فراهم کرده اند.

شش میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبار به دستگاه های اجرایی باخرز ابلاغ شده است

فرماندار باخرز از ابلاغ شش میلیارد و 100میلیون تومان اعتبار به دستگاه های اجرایی شهرستان در سال 92 خبر داد.

محسن مه آباد در جلسه کمیته برنامه ریزی با خرز با بیان این مطلب اظهار کرد: امسال سهم شهرستان از اعتبارات استانی دو درصد افزایش یافته است.

فرماندار باخرز با اشاره به این که از 18 فصل اعتبارات توزیع شده برای 12 فصل آن برنامه مدون داریم، افزود: قسمت اعظم این اعتبارات به منظور اجرایی شدن 80 پروژه سطح شهرستان اختصاص می یابد.

مه آباد با تاکید بر لزوم نظارت دقیق مسئولان دستگاه های اجرایی بر نحوه هزینه کرد بودجه تصریح کرد: امسال بیشترین میزان اعتبارات دستگاه های اجرایی صرف تکمیل پروژه های ناتمام خواهد شد.