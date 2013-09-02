46 پروژه عمرانی با اعتبار 400 میلیارد ریال در ورامین به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه به مناسبت هفته دولت، با حضور ترکی معاون برنامه ریزی استاندار تهران، سرپرست فرمانداری و جمعی از مسئولین ورامین، پروژه های عمرانی این شهرستان مورد بهره برداری قرار گرفت.

سرپرست فرمانداری ورامین در حاشیه این مراسم اظهار داشت: دستگاه اجرایی شهرستان ورامین، در سال گذشته علیرغم محدودیتها و مشکلات بودجه ای، تمام تلاش خود را جهت حل مشکلات مردم انجام داده و پروزه های متعددی را به بهره برداری رساندند.

سید جمال جلیلی عنوان کرد: امروز نیز 46 پروژه عمرانی در حوزه بهداشت و درمان، راه، کشاورزی، آب، ورزش، آموزش و... با اعتباری بالغ بر 400 میلیارد ریال با حضور معاون استاندار تهارن افتتاح می شود که البته بنابر برنامه ریزیها قرار بود پروژه های مذکور در هفته دولت به بهره برداری برسد اما به دلیل تراکم افتتاحیه ها در نقاط مختلف استان، این مراسم به امروز موکول شد.

این مسئول همچنین از برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ورامین با حضور معاون برنامه ریزی استاندار تهران خبر داد و گفتک در این جلسه با بررسی اعتبار تخصیص داده شده به شهرستان، وظایف و تکالیف ادارات و نهادهای مختلف در سال جدید مشخص شد.

در ادامه مراسم نعمت الله ترکی با اشاره به جلسه کمیته برنامه ریزی ورامین اظهار داشت: مهمترین اصل در بودجه بندی کشور، توجه به سند چشم انداز است و این امر باید همزمان و همراه با شاخصها و محورهای اصلی سند چشم انداز و رعایت سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی استاندار تهران افزود: یکی دیگر از مسائلی که باید در بودجه بندیها مورد توجه قرار گیرد، اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است تا به واسطه آن، عدالت در جامعه گسترش یابد.

وی تصریح کرد: در سالهای گذشته الزامی برای رعایت این موضوع وجود نداشت و توزیع بودجه طبق شرح عملیات بودجه در اختیار استانها قرار می گرفت.

ضرورت نگاه ویژه به بخش روستایی

این مسئول گفت: یکی از الزامات بودجه ای که سالهای گذشته به طور کامل به آن توجه نشد، نگاه ویژه به بخش روستایی بود که باعث شد این بخش از محل مذکور دچار آسیب شود، اگر به بخشهایی همچون راه روستایی، وضعیت اشتغال و نیز کشاورزی روستائیان توجه ویژه نشود میزان مهاجرت روستائیان افزایش یافته و مشکلات عدیده ای در این بخش به وجود خواهد آمد.

معاون استاندار تهران، کمک به ساخت مساجد، راه اندازی شهرکهای صنعتی و تکمیل پروژه های شاخص شهرستانی را از اولویتها و الزامات بودجه ای در تمام نقاط استان برشمرد.

اختصاص بودجه شهرستانهای استان بر اساس 700 شاخص

ترکی متذکر شد: برای اختصاص بودجه در سالجاری به شهرستانها، نزدیک به 700 شاخص در نظر گرفته شده و حتی اختصاص یک ریال بودجه نیز طبق این شاخصها صورت گرفته است.

این مسئول با اشاره به اجرای طرحهای مهم عمرانی و زیرساختی در شهرستان ورامین گفت: هم اکنون عملیات احداث مترو شهرستان ورامین با اعتباری بالغ بر 170 میلیارد تومان آغاز شده و با اجرای طرح تجهیز کارگاه زمینه اجرای این طرح مهم فراهم شده است.

با اجرای طرح های توسعه، کشاورزی ورامین رو به تعالی و پیشرفت است

وی افزود: شهرستان ورامین به لحاظ کشاورزی از ظرفیت بسیار ویژه ای برخوردار است و هم اکنون با اجرای فاز دوم طرح 36 کیلومتری انتقال پساب تصفیه شده تهران به سمت ورامین، شاهد پویایی هر چه بیشتر کشاورزی در این شهرستان خواهیم بود.

معاون استاندار تهران از فرماندار و سایر مسئولین ورامین خواست تا با توجه ویژه به اولویتهای شهرستان و اجرای طرح های عمرانی و توسعه کشاورزی، زمینه ارتقای هرچه بیشتر سطح کمی و کیفی خدمات را فراهم کنند.