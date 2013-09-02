اجاره بهای خوابگاه افزایش می یابد/ پرداخت وام شهریه به دانشجویان پزشکی

دکتر فرهاد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درصد افزایش میزان اجاره بهاء خوابگاههای علوم پزشکی هنوز قطعی نشده است و پس از قطعیت به دانشگاهها ابلاغ می شود.

وی با اشاره به پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه های علوم پزشکی گفت: اعتبار وام شهریه منتظر ابلاغ معاونت نظارت راهبردی است و به زودی اعتبارات آن ابلاغ می شود.

جعفری اظهار داشت: اولویت گذاری برای دانشجویان شهریه پرداز انجام شده و دانشجویان نگران نباشند چرا که اعتبار اولیه از محل بازپرداخت اقساط وام دانشجویان ورودی سالهای 91 و 92 تامین شده است.