  1. حوزه و دانشگاه
۱۱ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۰۴

رئیس صندوق رفاه پزشکی:

اجاره بهای خوابگاه افزایش می یابد/ پرداخت وام شهریه به دانشجویان پزشکی

اجاره بهای خوابگاه افزایش می یابد/ پرداخت وام شهریه به دانشجویان پزشکی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از افزایش اجازه بهاء خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی خبر داد و گفت: میزان اجازه بهاء خوابگاه در مهرماه سال 92 افزایش می یابد. 

دکتر فرهاد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درصد افزایش میزان اجاره بهاء خوابگاههای علوم پزشکی هنوز قطعی نشده است و پس از قطعیت به دانشگاهها ابلاغ می شود. 

وی با اشاره به پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه های علوم پزشکی گفت: اعتبار وام شهریه منتظر ابلاغ معاونت نظارت راهبردی است و به زودی اعتبارات آن ابلاغ می شود. 

جعفری اظهار داشت: اولویت گذاری برای دانشجویان شهریه پرداز انجام شده و دانشجویان نگران نباشند چرا که اعتبار اولیه از محل بازپرداخت اقساط وام دانشجویان ورودی سالهای 91 و 92 تامین شده است. 

کد مطلب 2127544

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها