4800 اثر به جشنواره سراسري يك تصوير و يك حديث رضوي در سنندج ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، سهيلا شيخي شامگاه يكشنبه در جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان كردستان اظهار داشت: جشنواره سراسري يك تصوير و يك حديث رضوي به ميزباني استان كردستان برگزار مي شود كه تاكنون بالغ بر چهار هزار و 800 اثر از تمامي استانهاي سراسر كشور براي حضور در اين جشنواره به دبيرخانه ارسال شده است.

وي ادامه داد: اين جشنواره كشوري در سه رده سني به ميزباني استان كردستان برگزار مي شود و قرار است كه آثار ارسالي به جشنواره در سه رده سني هفت تا 9 سال، 10 تا 12 سال و 13 تا 17 سال مورد داوري و ارزيابي قرار مي گيرد و در پايان از هنرمندان برتر در رده هاي سني نيز تقدير و تجليل مي شود.

مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان كردستان بيان كرد: در ايام دهه كرامت 16 جشنواره رضوي در حوزه كودك و نوجوان برگزار مي شود و به همين دليل نيز كردستان ميزبان جشنواره يك تصوير و يك حديث رضوي است و انتظار مي شود كه شاهد برگزار جشنواره اي در سطح مطلوب و مناسب در استان كردستان باشيم.

وي با اشاره به مشاركت خوب كودكان و نوجوانان استان كردستان در اين دور از جشنواره يادآور شد: از مجموع آثار ارسالي به اين جشنواره سراسري 742 اثر از سوي كودكان و نوجوانان كردستاني ارسال شده است كه اين ميزان مقايسه در دوره هاي گذشته جشنواره بي سابقه بوده است.

شيخي با بيان تاثيرگذاري اين جشنواره در بين كودكان و نوجوانان افزود: برگزاري جشنواره اي اين چنين مي تواند تاثيرگذاري خوبي بر روي كودكان و نوجوانان داشته باشد و به همين دليل بايد تلاش كنيم كه جشنواره ها و برنامه هاي اين چنين بيشتري در بين اين سن برگزار شود تا آنها با آموزه هاي ديني و سبك زندگي اهل بيت بيش از گذشته آشنا شوند.

وي در پايان عنوان كرد: قرار است كه همزمان با برگزاري اين جشنواره در استان كردستان، نمايشگاه آثار برتر نيز برپا شود و به همين دليل انتظار مي رود كه اين نمايشگاه مورد توجه ويژه اقشار مختلف مردم به ويژه كودكان و نوجوانان قرار گيرد.

در بخش ديگري از جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان كردستان نيز شماري از مديران ادارات و سازمان هاي دولتي اين استان به بيان ديدگاه هاي خود در خصوص برنامه هاي ايام دهه كرامت پرداختند و گزارشي از برنامه هاي دستگاه مربوطه را ارائه كردند.