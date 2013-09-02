تشکیل معاونت اقتصادی برای شهرداری ضروری است/ خشكي زاينده رود به معضلي سياسي تبديل مي شود

به گزارش خبرنگار مهر امير محمود زاده شامگاه يكشنبه دردومين نشست بررسي چالش ها و فرصت هاي مدیريت شهري اصفهان در پژوهشگاه شاخص پژوه با انتقاد ازعدم حضور مديران شهري براي مناظره در اين جلسه اظهار داشت: 80 درصد آمد شهرداري از محل عوارض ساخت و ساز تامين مي شود و اين امر بيانگر آن است كه اين نهاد تلاشي در جهت حركت و توسعه اقتصادي در شهر انجام نداده است.

وي با بيان اينكه شهرداري نيازمند تشكيل چهار معاونت،گردشگري، اقتصاد، ارتباط با صنعت و ارتباط با دانشگاه است، افزود: شهرداري توجهي به رشد سرمايه گذاري داخلي و خارجي از خود نشان نداده است و اعتقاد دارم كه اگر دستش را از جيب مردم يا همان عوارض ساخت و ساز درآورد يك ماه هم نمي تواند دوام بياورد.

رئيس پژوهشكده بحران هاي طبيعي شاخص پژوه يادآور شد: ايجاد معاونت اقتصادي و استفاده از افراد متخصص مي تواند اين معضل را رفع كند.

شهرداري به ظرفيت و مشاوره مراكز علمي و دانشگاهي بي توجهي است

محمود زاده گفت: بسياري از مديران و افراد موثر خانه نشين شده اند و شهرداري به ظرفيت و مشاوره مراكز علمي و دانشگاهي بي توجهي مي نمايد.

وي افزود: امروزه ديگر مديريت مناطق شهري با فوق ديپلم ماشين آلات كشاورزي ميسر نمي شود بلكه بايد افرادي با مدارك مرتبط به مشاوره و خدمت سيستم شهراري دعوت شوند و در كنار آنان مديران شهرادري نيز رشد فكري كنند.

وي در ادامه با بيان اينكه سو مديريت عامل اصلي خشكي زاينده رود است، افزود: ادامه معضل زاينده رود ابعادي سياسي، امنيتي و اجتماعي خواهد گرفت چرا كه كشاورزان به خصوص در شرق اصفهان ازحق آبه تاريخي خود براي زراعت و معاش نمي گذرند.