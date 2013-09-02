نخستین واحد تولید مرغ گوشتي صنعتی در سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی اظهار داشت: اين سالن در زميني به مساحت يك هكتار و با زير بناي يك هزار و 440 مترمربع در منطقه تيركوه توسط بخش خصوصي راه اندازي شده است و يكي از مجهزترين سالن هاي پرورش مرغ گوشتي صنعتي تمام اتوماتيك در استان است.

وی میزان سرمايه گذاري اين طرح را 10 ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: اين تسهيلات از محل طرح توسعه و آورده شخصي تامين و پرداخت شده است.

نجفی ظرفيت این واحد پرورش مرغ گوشتي را 20 هزار قطعه در هر دوره اعلام كرد و افزود : اين واحد مرغ گوشتي 6 دوره در سال توان جوجه ريزي دارد.

وی ادامه داد: تا قبل از افتتاح اين واحد تنها یک واحد پرورش مرغ گوشتي فعال در این شهرستان و به ظرفيت 20 هزار قطعه فعال بوده است.