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۱۱ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۴۴

نجفی خبر داد:

نخستین واحد تولید مرغ گوشتي صنعتی در سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید

نخستین واحد تولید مرغ گوشتي صنعتی در سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید

زاهدان-خبرگزاری مهر: رئيس سازمان جهادكشاورزي سیستان و بلوچستان از راه اندازی و بهره برداری واحد پرورش مرغ گوشتي صنعتي تمام اتوماتيك در منطقه تيركوه بخش مركزي شهرستان مهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی اظهار داشت: اين سالن در زميني به مساحت يك هكتار و با زير بناي يك هزار و 440 مترمربع در منطقه تيركوه توسط بخش خصوصي راه اندازي شده است و يكي از مجهزترين سالن هاي پرورش مرغ گوشتي صنعتي تمام اتوماتيك در استان است.

وی میزان سرمايه گذاري اين طرح را 10 ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: اين تسهيلات از محل طرح توسعه و آورده شخصي تامين و پرداخت شده است.

نجفی ظرفيت این واحد پرورش مرغ گوشتي را 20 هزار قطعه در هر دوره اعلام كرد و افزود : اين واحد مرغ گوشتي 6 دوره در سال توان جوجه ريزي دارد.

وی ادامه داد: تا قبل از افتتاح اين واحد تنها یک واحد پرورش مرغ گوشتي فعال در این شهرستان و به ظرفيت 20 هزار قطعه فعال بوده است.

کد مطلب 2127583

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