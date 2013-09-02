صرفه جويي دو ميليون ليتر سوخت با انجام كشاورزي حفاظتي در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن طلعتي در این خصوص يادآور شد: با انجام كشاورزي حفاظتي در بخش هاي مختلف زراعت صيفي حفاظتي در سال زراعي 92-91 در دو میلیون و 656هزار ليتر سوخت، 58 میلیون و 375 هزار متر مكعب آب، دو هزار . 565 تن كود و 175 هزار و 750 ساعت زمان صرفه جويي به عمل آمده است.

شروع كاشت حفاظتي از نيمه دوم شهريور در مناطق سرد استان آغاز خواهد شد و پيش بيني مي شود در مناطق سرد استان بالغ بر 100 هزار هكتار كاشت حفاظتي شتوي انجام پذيرد.

معاون بهبود توليدگياهي سازمان جهادكشاورزي فارس در بخشي ديگر از سخنان خود از افـزايش 2.5 بـرابـري ميزان محصول كلزاي توليدي استان خبرداد و گفت: ميزان محصول كلزاي توليدي استان 21 هزار و 106 تن بوده كه در مقايسه با محصول توليدي در سال گذشته افزايش 2.5 برابري را نشان مي دهد.

طلعتي ادامه داد: با توجه به اسقبال خوب كشاورزان از كشت كلزا در سال زراعي 93-92 پيش بيني مي شود سطح زير كشت اين محصول به دو برابر سطح زير كشت سال زراعي جاري افزايش پيدا مي كند.

وي بیان كرد: در سال زراعي 92-91 همچنين در سطح 10 هزار هكتار كشت كنجد در استان انجام گرفته كه در مقايسه با سال زراعي گذشته 20 درصد افزايش يافته است.

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهادكشاورزي فارس گفت: تاكنون 57 هزار هكتار كاشت حفاظتي در محصولات صيفي استان انجام شده كه از اين ميزان 45 هزار هكتار كم خاكورزي و 12 هزار هكتار بي خاكورزي بوده است.

توليد پلتفرم جديد كمباين غلات در استان فارس

پلتفرم جديد كمباين غلات در استان فارس توسط جهاد کشاورزی فارس تولید شد.

رئيس اداره فناوري مكانيزه سازمان جهادكشاورزي فارس گفت: استان فارس داراي ناوگاني با سه هزار دستگاه كمباين برداشت غلات است كه ضمن خدمت رساني به 23 استان كشور توانسته برای 10 هزار راننده حرفه اي در استان شغل ايجاد نمايد.

علي جمشيدي با بيان اينكه كمباين هاي غلات در حال مستهلك شدن هستند، ادامه داد: عمر مفيد اين كمباين ها 13 سال در نظر گرفته شده كه عمر مفيد هد برداشت غلات اين كمباين ها نصف عمر مفيد كمباين مي باشد.

وی ادامه داد: قسمت پلتفرم يا هد برداشت يكي از بخش هاي مهم، پر استهلاك و پرضايعات كمبايناست كه در ميزان تلفات برداشت غلات نقش مهمي دارد.

جمشيدي تصريح كرد: علاوه بر فرسودگي و استهلاك پلاتفرم كه ناگزير به تعويض آن هستیم، مشكلات زيادي در طراحي پلاتفرمهاي موجود وجود داشت كه نياز به طراحي پلاتفرم جديد را بيش از پيش الزامي مي كرد.

اين مسئول خاطرنشان كرد: اداره امور فناوري هاي مكانيزه كشاورزي استان فارس با همكاري شركت ليزر برش در استان، پلتفرمهاي موجود كه براي مزارع كشورهاي اروپايي طراحي شده را با توجه به اقليم و شرايط مزارع كشور بومي سازي و از پلتفرم هايي كه بهترين عملكرد ممكن را داشته الگوبرداري کرده و اين پلاتفرم ساخته شد كه شاخص ترين مزيت آن با توجه به امكانات لحاظ شده سرعت عمل بالا و قابليت برداشت در مزارع ورس شده، ديم و محصولا ت با عملكرد بالا را محسوب می شود.

جمشيدي افزود: در برنامه طرح جايگزيني كمباين هاي فرسوده استان فارس در نظر است در صورت تخصيص اعتبار، سالانه 300 دستگاه پلاتفرم جديد جايگزين شود كه در صورت ساخت و جايگزيني اين نوع پلاتفرم سالانه به صورت چشم گيري از ريزش و تلفات محصولات زراعي جلوگيري خواهد شد.

