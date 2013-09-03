به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نخست این جشنواره، کاربران وبلاگنویس میتوانند با ثبت نام در سایت چهره بلاگ به نشانی www.chehreblog.com وبلاگهای محبوب و مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
علاوه بر این کاربران این جشنواره میتوانند برای استفاده از امکانات چهره بلاگ و مشارکت جدی وبلاگ خود در این مسابقه، وبلاگ خود را ثبت و تأیید کنند.
زمان مرحله دوم این جشنواره که ویژه برگزیدگان مرحله نخست در "چهره بلاگ" است متعاقبا اعلام میشود؛ همچنین علاقهمندان میتوانند برای دریافت راهنماییهای بیشتر به صفحه راهنمای چهره بلاگ مراجعه کنند.
چهره بلاگ یک جشنواره اینترنتی است که در سالهای 89 و 90 به انتخاب وبلاگهای برتر وبلاگستان فارسی به اتکای نظرات کاربران خود پرداخت و در حال حاضر و در سومین دوره خود، میخواهد علاوه بر معرفی وبلاگنویسان برتر در سطوح استانی و موضوع فعالیت، امکان رتبهبندی وبلاگهای فارسی را فراهم کند.
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