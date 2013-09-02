به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم در سه سانس در روزهای 30 و 31 آگوست در جشنواره بین المللی مونترال به نمایش در آمده است. حجازی کارگردان فیلم نتوانسته برای حضور در این جشنواره روادید بگیرد به همین دلیل تنها نماینده ای از گروه تولید و پخش کننده در این رویداد حضور داشته است.

به گفته نماینده این گروه، تمامی سانس‌های نمایش با استقبال روبرو شده و سالن سینما با صف های طولانی روبرو بوده است. در این نمایش‌ها بازی بازیگران "زندگی مشترک آقای محمودی و بانو" مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است. البته پیش از این فیلم های دیگری از سینمای ایران نیز در این رویداد بین المللی مورد استقبال مخاطبان در سالهای گذشته قرار گرفته است که از میان آنها می‌توان به فیلم های مجید مجیدی و بهرام توکلی اشاره کرد.

حجازی به دلیل اینکه نتوانسته در این جشنواره شرکت کند، متن یادداشتی را برای مخاطبان این رویداد نوشته که به این شرح است: "قرار بود بياييم تا در اولين اكران جهاني فيلم همراه شما باشيم، اما رواديدمان صادر نشد! در دنيايي زندگي مي كنيم كه مرزها فاصله هايي كاذب ميان انسانها ايجاد كرده است. اما به لطف و مدد هنر به ويژه سينما، ما و شما از اين مرزها عبور مي كنيم و به تماشاي يكديگر مي نشينيم.

شما به تماشاي اثر ما و ما به تماشاي واكنش شما. پس اينگونه ديدار حاصل مي‌شود. البته اين را بدانيد كه در واقع ما با فيلم‌مان ميزبان شماييم و شما مهمان ما هستيد. برداشتن ديوارها و مرزها مهم نيست، مهم اين است كه ستون‌هاي خانه مان محكم باشد تا سقف پايين نيايد. اين نكته اي است كه پس از ديدن فيلم متوجه اش خواهيد شد و در آخر؛ خوش آمديد به خانه آقاي محمودي و بانويش. قدمتان روي چشم."

این فیلم با بازی حمید فرخ نژاد، هنگامه قاضیانی، ترانه علیدوستی و پیمان قاسم خانی هنوز در ایران امکان اکران عمومی پیدا نکرده است و سال گذشته نیز در جشواره فجر به دلایل برخی ممیزی‌ها امکان نمایش را پیدا نکرد.

"زندگی مشترک آقای محمودی و بانو" سومین فیلم بلند سینمایی روح الله حجازی بعد از آثاری همچون "در میان ابرها" و "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" است.

