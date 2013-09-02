اصلاح طلبان می خواهند اداره شهر را سیاسی کنند/ کنار زدن قالیباف جفا به انصاف و مروت است/ قهرمانان ورزشی شورا پهلوان بمانند

احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهارداشت: در مورد حوادث این روزهای شورای شهر تهران من به عنوان نماینده و خیرخواه مردم چند نکته را لازم می دانم عرض کنم.

وی افزود:شورای شهر یک نهاد غیر سیاسی است و طبق اصل یکصدم قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی و سایر امور شهری تشکیل می شود. چنانچه ملاحظه می شود طبق قانون اساسی این نهاد کاملا غیر سیاسی است.

نماینده مردم تهران گفت: رقابت جریانات و احزاب برای تشکیل شورای شهر یک رقابت سیاسی است و رقابت در این مرحله عقلایی است اما به محض تشکیل شورا، رقابت سیاسی در آن خلاف قانون و دو قطبی کردن سیاسی آن عدول از قانون اساسی است و ناخواسته منجر به خیانت به مردم تهران خواهد شد. از اینرو دو طرف باید خود را از این خیانت فعلی اگر چه فاعلی نیز نباشد برحذر بدارند.

وی خاطرنشان کرد: اما فارغ از این دو ملاحظه، اصلاح طلبان یک دوره در شورای اول شهر با سیاسی کردن شورا آسیب زیادی به منافع مردم تهران زدند که موجب اختلاف میان اعضای شورا، شهردار و رئیس شورای شهر شد. در این میان مردم از حیث منافع آسیب زیادی دیدند که همین مسئله باعث شد اصلاح طلبان قدرت خود را در انتخابات بعدی شورا از دست بدهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: نگرانی من از این است که اصلاح طلبان مجددا بخواهند همان اشتباه شورای اول تهران را مجددا تکرار کنند، قرائنی می بینم که این نگرانی را بیشتر می کند.

وی افزود: اولین قرینه این است که قالیباف از نظر موافقان و مخالفان سیاسی، شهردار موفقی بوده است. من براساس سن و تجربه سیاسی ام ایشان را از همه شهردارهای شهر تهران قبل و بعد از انقلاب موفق تر و تواناتر می دانم. قالیباف در ایجاد رفاه مردم تهران به نسبت از همه موفق تر عمل کرده است و دولت آقای روحانی که اصلاح طلبان نیز با او ابراز سنخیت بیشتر می کنند نیز این حقیقت را تاکید دارد. حال اگر اصلاح طلبان برخورد سیاسی ندارند چرا می خواهند او را حذف کنند؟

توکلی گفت: قرینه دوم بنده این است که می خواهند کسی را جای او قرار دهند که به وضوح ترجیحی نسبت به قالیباف ندارد چه از حیث مجاهدت برای مردم و چه سابقه خدمت رسانی. این کار جفا در حق جهاد و تدبیر است.

نماینده تهران ادامه داد: 8 سال تجربه موفق قالیباف در این سمت پشتوانه خدمتی قابل توجهی ایجاد کرده است و مردم را نباید از آن محروم ساخت. چرا دوستان اصلاح طلب ما این ترجیح را به سادگی نادیده می گیرند اگر این رفتار سیاسی نیست، پس چیست؟

وی گفت: سوم اینکه دوستان اصلاح طلب ما در شورا می دانند یا می توانند به سادگی مطلع شوند که رد صلاحیت آقای هاشمی در انتخابات شورا اصلا سیاسی نبود چه بسا برخی تمایل داشتند وی تایید صلاحیت هم بشود. آنگاه مردم نمی پرسند که وقتی یک نفر صلاحیت برخورداری از قدرت یک سی و یکم شورای شهر را ندارد چطور می تواند صلاحیت شهردار شدن را که همه قدرت شهر در اختیار او است داشته باشد؟

توکلی گفت: اعتماد مردم مهمترین سرمایه شورای شهر تهران است. برادران اصلاح طلب با اصرار بر انتخاب محسن هاشمی تصمیم دارند اداره شهر را سیاسی کنند و در واقع این همان چیزی است که من معتقدم خلاف خدمت رسانی به مردم و خلاف قانون اساسی است. این دوستان که به درستی بر اجرای قانون تاکید دارند چرا بر خلاف نص صریح قانون اساسی می خواهند شورا را سیاسی کنند؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: از همه مهمتر می خواهند فردی مثل قالیباف را که در مدیریت و انصاف دارای سابقه طولانی و 8 سال مدیریت پر تحرک و جهادی و تحول گرا است از این مسئولیت کنار بزنند. این کار جفا به انصاف و مروت و عقل مدیریتی است.

توکلی افزود: برادران اصلاح طلب ما به شدت منتقد کسانی بودند که از این دست برخوردها داشتند و الان خودشان نیز همین رفتارها را تکرار می کنند البته حرفهای من به معنای نقد کامل و منفی مدیریت آقای هاشمی یا منزه بودن آقای قالیباف از خطای مدیریتی نیست.

وی گفت: در پایان هم خدمت قهرمانان ورزشی در شورا این نکته را لازم می دانم عرض کنم که این دوستان شخصیت های اجتماعی، مردمی و فراجناحی در شورا هستند خدا نکند که نوع عملکرد آنها منجر به شائبه تمایلات غیر مردمی و یا سیاسی شود.

نماینده تهران افزود: من از طرف مردم تهران به این عزیزان عرض می کنم که پهلوان باشید ای قهرمانان.