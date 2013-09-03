جذب 100 حامی در طرح محسنین کمیته امداد شهرستان

مهرداد پويان در گفتگو با مهر اظهار داشت: فرهنگ سازي طرح محسنين که به موجب آن حمایت از فرزندان خانواده های نیازمند، خانواده های بیماران خاص، بی سرپرست و از کار افتاده تحت حمایت کمیته امداد به خیرین و حامیان علاقمند واگذار می شود موجب شده تا استقبال خوبي در سطح شهرستان از اين طرح صورت گیرد.

وي گفت: از ابتداي سال جاري تا کنون در شهرستان اردستان بيش از 100 نفر در اين طرح ثبت نام و حمايت از خانواده هاي نيازمند غير يتيم را بر عهده گرفته اند ودر حال حاضر بیش از سه هزار و 400 نفر از خدمات حمايتي کميته امداد استفاده مي کنند.

مدیر کمیته امداد اردستان همچنین به شرکت 160 نفر از افراد تحت حمایت این اداره در طرح اوقات فراغت اشاره کرد و گفت: این کلاس ها در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان برگزار می شود.

پویان بیان داشت: در اين برنامه که با برگزاري کلاس هاي قرآن، زبان، نقاشی، سفالگری و رایانه در کانون يادگار امام(ره) برگزار مي شود دانش آموزان شرکت کننده با استفاده از مربيان مجرب مطالب مورد نياز در خصوص موضوعات ارائه شده را فرا مي گيرند.

پویان گفت: در پايان اين دوره ها دانش آموزان شرکت کننده در کانون به اردوهاي تفريحي زيارتي اعزام مي شوند.