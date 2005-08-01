سيدني پولاك : سينما تنها ابزار جلوگيري از خشونت عليه آفريقاست

" سيدني پولاك "

گروه فرهنگ وهنر خبرگزاري " مهر": فيلم " هتل رواندا " زمانيكه درسال 2004 به نمايش درآمد با تحسين منتقدان مواجه شد . اين اثرنه تنها درسه رشته كانديد دريافت تنديس اسكارشد بلكه نسل كشي رواندا به سال 1994 را نيزبراي مردم ترسيم كرد. تنها نگاهي به تاريخ فيلمسازي نشان مي دهد كه آثاري چون " خارج ازآفريقا " و" آسيب سفيد " تنها تصاويري ازچشم اندازهاي اين سرزمين وقهرمانهاي باشكوه سفيد پوست را به نمايش مي گذارند با اين وجود فيلم " هتل رواندا " ثابت كرد كه يك فيلم غربي كه با محوريت آفريقايي ها ساخته شده مي تواند فيلم خوبي باشد ووقايع مربوط به آفريقا را روايت كند .

فيلم " مترجم " به كارگرداني " سيدني پولاك " ازحضورقهرمانهاي سفيد پوستي چون " نيكول كيدمن " و" شون پن " درنقشهاي محوري سود جست، اما درعين حال نشان داد كه آفريقا چگونه ازهم پاشيده شد و سهم غربيان دراين ويراني به چه ميزان بوده است .

اين اثر به منزله همكاري ازسوي يونيسف بود تا ميزان نسل كشي و بي قانوني را درافريقا كم كند .

دراين مجال سعي كرديم كه سينماي آفريقا را ازمنظر كارگردانهايي كه به اين ديارپرداخته اند ارزيابي كنيم .

"سيدني پولاك"، كارگردان فيلم " مترجم " درمورد آفريقا مي گويد : " تنها ابزار ما براي جلوگيري ازخشونت درجهان، سينماست. و ما به اين وسيله تلاش مي كنيم تا مردم جهان را ازاعمال خشونت نسبت به آفريقا بازداريم . اميدوارم كه بتوانيم درآينده اي نزديك اقداماتي رادرجهت حمايت ازمردم آفريقا انجام دهيم وپس ازشناسايي مشكلات آنها را برطرف كنيم."

فيلم مترجم شرح حال مترجم سازمان ملل است كه به هنگام ترك كردن محل كارخود زمزمه اي مبني بريك ترور ازپيش طراحي شده مي شنود و تمامي تلاشش را به كارمي گيرد تا با كمك نيروهاي پليس ازاين رويداد جلوگيري به عمل آورد. اين درحاليست كه همزمان با پيشبرد داستان توسط كارگردان ، مخاطبان با لايه هاي زرين اثرآشنا شده وشرح حال كاراكترمحوري فيلم را درزمان نسل كشي آفريقا مورد بررسي قرارمي دهد.

