حضور دو زن در كابينه خاتمي ديوار بلند انحصار را شكست

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، استاندار خراسان رضوي در مراسم تجليل از زنان فرهيخته ضمن تبريك به مناسبت هفته زن به حضور شايسته زنان در عرصه هاي مختلف اجتماع اشاره كرد و ورود آنان را به دنياي مردان نويد بخش دانست.

وي به پتانسيل نهفته در وجود زنان اشاره كرد و ايجاد زمينه براي حضور زنان را به طور چشمگيري از 2 خرداد 76 دانست.

رسولي از مديران زن خواست بيشتر و موثرتر فعاليت كنند و براي ثابت كردن خود به اجتماع و تحويل گرفتن پستهاي كليدي چند برابر مردان فعاليت داشته باشند.

وي به فرهنگ غالب جامعه اشاره كرد كه بعد از دوم خرداد 76 تغيير اساسي و بنيادين كرده است و افزود: برگرداندن فرهنگ نهادينه حضور فعال زنان، تقريبا غيرممكن بنظر مي رسد.

استاندار خراسان رضوي از زنان ايراني خواست با توكل به خداوند و خودباوري و اخلاق در عرصه هاي اجتماع وارد شوند و مطمئن باشند در صورتي كه نظام شايسته سالاري به خوبي پياده شود مردان و زنان شايسته همدوش يكديگر سكان مديريتي را بر عهده خواهند گرفت.