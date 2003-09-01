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۱۰ شهریور ۱۳۸۲، ۱۶:۴۵

امروز در دادگاه

همسر ديويد كلي از فشار روحي شديد همسرش پيش از مرگ خبر داد

همسر ديويد كلي از فشار روحي شديد همسرش پيش از مرگ خبر داد

همسر كلي امروز در دادگاه رسيدگي به مرگ دكتر كلي كارشناس تسليحاتي وزارت دفاع انگليس گفت كه شوهرش قبل از مرگ با فشار هاي زيادي روبرو بود .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از بي بي  سي ، ژنيس كلي پنجاه هشت ساله كه نخستين  بار  در دادگاه علني رسيدگي به مرگ شوهرش ديويد كلي حاضر شد گفت : دكتر كلي در پايان ژوئن بسيار كم حرف به نظر مي رسد و مشكل مي شد با او صحبت كرد و به نظر مي رسيد كه در طول سفر به عراق تحت فشار بوده است .
وي افزود : او بسيار خسته و شكسته به نظر مي رسيد و به نظر مي رسيد كه  فشار زيادي را تحمل مي كند .
بنابر اين گزارش همسر دكتر كلي كه براي اداي شهادت و پاره اي توضيحات پيرامون كار شوهرش امروز در دادگاه علني حاضر شده بود  اظهار داشت :  شوهرم قبل از مرگ بسيار رنجور و مستاصل بود زيرا به نظر مي رسيد كه در كار خود دچار مشكل شده است .
ژنيس كلي كه گفته مي شود كاملا از كارهاي شوهرش بي اطلاع بود خاطر نشان كرد : دكتر كلي امسال نسبت به سالهاي گذشته  خسته به نظر مي رسيد اما به خاطر ازدواج دخترش خود را شاد نشان مي داد .
همسر كلي تصريح كرد : همسرش به علت نگراني از حقوق بازنشستگي اش تصميم داشت خود را در سال 2005 يعني ديرتر ازموعد مقرر بازنشسته كند.
 بنابر اين گزارش دختر و ديگر دوستان و اعضاي خانواده دكتر كلي كه در فهرست شهادت دهندگان قرار دارند امروز براي اداي شهادت در دادگاه حاضر  شدند .
گفتني است افرادي كه قرار است اين هفته براي اداي شهادت در دادگاه حاضر شوند به قرار زير است : سه شنبه ، مايكل پيج معاون رئيس پليس منطقه " تايمز ولي" محل سكونت كلي  و افرادي  كه در تحقيق مرگ دكتر كلي دخالت داشتند و دكتر نيكلاس هانت كالبد شناس كه بر روي جسد دكتر كلي تحقيق كرده بود -  چهارشنبه ،  دو تن از از كاركنان ستاد اطلاعاتي وزارت دفاع انگليس و همچنين روت آبسالوم همسايه دكتر كلي و تام منگولد روزنامه نگار و دوست وي كه براي اداي شهادت  در دادگاه حاضر مي شوند .

کد مطلب 21282

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