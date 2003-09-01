همسر ديويد كلي از فشار روحي شديد همسرش پيش از مرگ خبر داد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از بي بي سي ، ژنيس كلي پنجاه هشت ساله كه نخستين بار در دادگاه علني رسيدگي به مرگ شوهرش ديويد كلي حاضر شد گفت : دكتر كلي در پايان ژوئن بسيار كم حرف به نظر مي رسد و مشكل مي شد با او صحبت كرد و به نظر مي رسيد كه در طول سفر به عراق تحت فشار بوده است .

وي افزود : او بسيار خسته و شكسته به نظر مي رسيد و به نظر مي رسيد كه فشار زيادي را تحمل مي كند .

بنابر اين گزارش همسر دكتر كلي كه براي اداي شهادت و پاره اي توضيحات پيرامون كار شوهرش امروز در دادگاه علني حاضر شده بود اظهار داشت : شوهرم قبل از مرگ بسيار رنجور و مستاصل بود زيرا به نظر مي رسيد كه در كار خود دچار مشكل شده است .

ژنيس كلي كه گفته مي شود كاملا از كارهاي شوهرش بي اطلاع بود خاطر نشان كرد : دكتر كلي امسال نسبت به سالهاي گذشته خسته به نظر مي رسيد اما به خاطر ازدواج دخترش خود را شاد نشان مي داد .

همسر كلي تصريح كرد : همسرش به علت نگراني از حقوق بازنشستگي اش تصميم داشت خود را در سال 2005 يعني ديرتر ازموعد مقرر بازنشسته كند.

بنابر اين گزارش دختر و ديگر دوستان و اعضاي خانواده دكتر كلي كه در فهرست شهادت دهندگان قرار دارند امروز براي اداي شهادت در دادگاه حاضر شدند .

گفتني است افرادي كه قرار است اين هفته براي اداي شهادت در دادگاه حاضر شوند به قرار زير است : سه شنبه ، مايكل پيج معاون رئيس پليس منطقه " تايمز ولي" محل سكونت كلي و افرادي كه در تحقيق مرگ دكتر كلي دخالت داشتند و دكتر نيكلاس هانت كالبد شناس كه بر روي جسد دكتر كلي تحقيق كرده بود - چهارشنبه ، دو تن از از كاركنان ستاد اطلاعاتي وزارت دفاع انگليس و همچنين روت آبسالوم همسايه دكتر كلي و تام منگولد روزنامه نگار و دوست وي كه براي اداي شهادت در دادگاه حاضر مي شوند .