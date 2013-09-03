هئیت رئیسه شورای شهر کرج معرفی شد/ ابقای دادگو در ریاست شورای چهارم

به گزارش خبرگزاری، مراسم تحلیف 21 عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر کرج با حضور محمدجوادکولیوند نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، علی اسدیان سرپرست فرمانداری، معاون مدیرکل شهری و شوراهای استانداری البرز، نماینده اداه کل شهر و شوراهای استانداری، سیدشکرالله افتخاری معاون سیاسی، سیدرضا مساعد معاون فنی و عمرانی و مهدی مهرور سرپرست معاونت اشتغال و برنامه ریزی فرمانداری و اعضای شورای شهر پیش از ظهر سه شنبه در سالن غدیر فرمانداری کرج برگزار شد.



سرپرست فرمانداری شهرستان کرج در ابتدای مراسم تحلیف با اشاره به سلامت برگزاری چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در خرداد ماه سال جاری در شهرستان کرج برگزار شد، اظهار داشت: هدف از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت دادن همه اقشار مردم از پایین‌ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن و در تمام واحدهای سازمانی است.

اجازه ندهید شورا درگیر کارهای جزئی شود



محمد جواد کولیوند، نماینده مردم شهرستان کرج در مجلس شورای اسلامی نیز در بخشی از این مراسم ضمن اشاره به وظایف اعضای شوراها، پایه گذاری مجلس محلی در شورای شهرستان را از وظایف خطیر و مهم شوراهای شهر دوره چهارم عنوان نمود و تصریح کرد: با تدبیر، حکمت و مصلحت به مدیریت شهر بپردازید و اجازه ندهید شوراها درگیر کارهای جزئی شوند.

پس از اتمام مراسم تحلیف و قرائت سوگندنامه، نخستین دستور جلسه اعضاء شورا انتخاب رئیس و هیئت رئیسه بود که در این جلسه محمد دادگو به عنوان رئیس شورای شهر کرج، محمدعلی بخشی نائب رئیس، مصطفی سعیدی سیرایی و امیر حسام عباسی به ترتیب منشی اول و دوم از سوی باقی اعضای شورای اسلامی شهرستان کرج انتخاب شدند.

فاطمه اسکندری، فاطمه آجورلو، بهنام محمودی ،محمود دادگو، خسرو سرحدی، علی حاجی کاظم، مریم قهرمانی، غفور قاسم پور، محمدعلی بخشی، امیرحسام عباسی، میرابراهیم صدیق، رضا شریفی، داود وحیدی، مجید کاویانی، مصطفی سعیدی سیرائی، حمیدرضا ابوالحسنی، سعید فیروزگاه، روح الله کیان، محمدصادق باغستانی، سعید مصطفائی و حجت الله غلامرضائی 21 عضو شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان کرج هستند.