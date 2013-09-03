مديريت پايتخت معنوي اسلامي شود/حضور نيروهاي متخصص در چهارمين دوره شوراي شهر

به گزارش خبرنگار مهر، كمال سرويها، ظهر سه شنبه در مراسم تحليف اعضاي چهارمين دوره شوراي شهر مشهد، اظهار كرد: مولفه هاي شهر اسلامي بايد شناسايي شود تا با تدبير و كارداني به آنچه كه لازمه اسلامي شدن پايتخت معنوي است دست يافت.

وي با تاكيد بر اينكه بنده افتخار مي كنم توان خود را در اختيار اعضاي شوراي چهارم بگذارم، گفت: شوراي چهارم بر اهدافي كه شهرداري و شوراي سوم پي ريزي كردند با سرعت ادامه مي دهد.

رئيس شوراي چهارمين دوره شهر مشهد تصريح كرد: خوشبختانه در شوراي چهارم نخبگان، كارشناسان و متخصصان حضور دارند و اين امر بر عملكرد خوب شوراي شهر مي افزايد.

سرويها عنوان كرد: سوابق ارزشمند هر يك از اعضاي شورا و متخصص بودن آنها نشانگر اين امر است كه موفقيت ها و پيشرفت هاي بسياري در انتظار پايتخت معنوي است.