  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۱۱

سرویها:

مديريت پايتخت معنوي اسلامي شود/حضور نيروهاي متخصص در چهارمين دوره شوراي شهر

مديريت پايتخت معنوي اسلامي شود/حضور نيروهاي متخصص در چهارمين دوره شوراي شهر

مشهد - خبرگزاري مهر: رئيس شوراي چهارمين دوره شهر مشهد با تاكيد بر اينكه مديريت پايتخت معنوي بايد اسلامي شود، گفت: ضرورت دارد تا با توسعه مركز پژوهش ها در مسير تحقق مطالبات رهبري و دست يابي به شهر اسلامي گام برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، كمال سرويها، ظهر سه شنبه در مراسم تحليف اعضاي چهارمين دوره شوراي شهر مشهد، اظهار كرد: مولفه هاي شهر اسلامي بايد شناسايي شود تا با تدبير و كارداني به آنچه كه لازمه اسلامي شدن پايتخت معنوي است دست يافت.   

وي با تاكيد بر اينكه بنده افتخار مي كنم توان خود را در اختيار اعضاي شوراي چهارم بگذارم، گفت: شوراي چهارم بر اهدافي كه شهرداري و شوراي سوم پي ريزي كردند با سرعت ادامه مي دهد.  

رئيس شوراي چهارمين دوره شهر مشهد تصريح كرد: خوشبختانه در شوراي چهارم نخبگان، كارشناسان و متخصصان حضور دارند و اين امر بر عملكرد خوب شوراي شهر مي افزايد.

سرويها عنوان كرد: سوابق ارزشمند هر يك از اعضاي شورا و متخصص بودن آنها نشانگر اين امر است كه موفقيت ها و پيشرفت هاي بسياري در انتظار پايتخت معنوي است.

 

کد مطلب 2128206

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها