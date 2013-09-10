تسهیل خدمات رفاهی برای دانشجویان پزشکی/ اعطای وام خرید کالا

دکتر بهزاد تدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشجویان و دانش آموختگان به هر دانشگاهی مراجعه کنند می توانند مجوز تسویه، مجوز موکول و مجوز ادامه تحصیل را در مدت چند دقیقه دریافت کنند.

مدیر دانش آموختگان صندوق رفاه وزارت بهداشت همچنین با اشاره به پرداخت وام برای خرید تجهیزات پزشکی و کمک آموزشی گفت: برای دانشجویان رشته های دستیاری تخصصی و دکتری تخصصی 600 هزار تومان وام خرید کالا در نظر گرفته شده است.

وی افزود: سایر دانشجویان در مقاطع دیگر می توانند تا مقطع 250 هزار تومان وام خرید تجهیزات پزشکی و وسائل کمک آموزشی از صندوق رفاه وزارت بهداشت دریافت کنند.

تدین اظهار داشت: دانشجویان می توانند در مدت تحصیل از وام خرید استفاده کنند و پس از فراغت از تحصیل می توانند از خرید الکترونیکی صندوق استفاده کنند. قیمت این تجهیزات در فروشگاه الکترونیک کمتر از بازار است و دانشجو در زمان تحصیل پولی پرداخت نمی کند.