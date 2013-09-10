  1. حوزه و دانشگاه
۱۹ شهریور ۱۳۹۲، ۹:۲۹

تسهیل خدمات رفاهی برای دانشجویان پزشکی/ اعطای وام خرید کالا

تسهیل خدمات رفاهی برای دانشجویان پزشکی/ اعطای وام خرید کالا

مدیر دانش آموختگان صندوق رفاه وزارت بهداشت گفت: با تمهیداتی که اندیشیده شده که ظرف چند دقیقه به درخواست های مجوزهای دانشجویی و تسویه حساب پاسخ داده می شود و دیگر نیازی به مراجعه حضوری دانشجویان نیست.

دکتر بهزاد تدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشجویان و دانش آموختگان به هر دانشگاهی مراجعه کنند می توانند مجوز تسویه، مجوز موکول و مجوز ادامه تحصیل را در مدت چند دقیقه دریافت کنند. 

مدیر دانش آموختگان صندوق رفاه وزارت بهداشت همچنین با اشاره به پرداخت وام برای خرید تجهیزات پزشکی و کمک آموزشی گفت: برای دانشجویان رشته های دستیاری تخصصی و دکتری تخصصی 600 هزار تومان وام خرید کالا در نظر گرفته شده است. 

وی افزود: سایر دانشجویان در مقاطع دیگر می توانند تا مقطع 250 هزار تومان وام خرید تجهیزات پزشکی و وسائل کمک آموزشی از صندوق رفاه وزارت بهداشت دریافت کنند. 

تدین اظهار داشت: دانشجویان می توانند در مدت تحصیل از وام خرید استفاده کنند و پس از فراغت از تحصیل می توانند از خرید الکترونیکی صندوق استفاده کنند. قیمت این تجهیزات در فروشگاه الکترونیک کمتر از بازار است و دانشجو در زمان تحصیل پولی پرداخت نمی کند. 

کد مطلب 2128213

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها