مراسم تحلیف شوراهای گرگان/ تدوین چشم انداز توسعه شهر

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گرگان پیش از ظهر سه شنبه در این مراسم در ارتباط با اهمیت شوراها بیان کرد: 9 اصل از اصول قانون اساسی به اهمیت شورا اشاره دارد چراکه شوراها جزو ارکان تصمیم‎گیری در کشور محسوب می‎شوند.

حیدرعلی احمدی با بیان اینکه شوراها جایگاه مهم و بااهمیتی در کشور دارند، خاطرنشان کرد: همه ساختارها، ساز و کارها و روش‎ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید منتهی به خدمت شود.

وی خدمت به مردم را یک اصل اساسی برشمرد و افزود: شورائیان باید خدمتگزاری به مردم را یک اصل بدانند و این مهم نباید هیچگاه به فراموشی سپرده شود، بعد از دین بالاترین و عقلانی‎ترین مرتبه خدمتگزاری و دوستی با مردم است.

احمدی با اشاره به نقش و جایگاه شورای شهر و روستا در روند رشد و توسعه استان گفت: شورای شهر و روستا بسترهایی هستند برای خدمت رسانی و پیشبرد برنامه های توسعه استان که منتخبین این نهاد ها باید بیش از هر چیز خدمت به مردم را اصل بدانند.

وی افزود: شورا همچون یک شمشیر تیز و برنده است، که اگر در مسیر قانونی خود کار کند می تواند بسیار مفید و اثرگذار باشد و اما اگر خارج از اصول گام بردارد به یک تهدید تبدیل می شود، شوراها باید در راه خدمت گزاری به مردم از مسیر وحدت و همدلی وارد شوند به بهانه اختلاف در روش کار،فکر، قومیت و یا گویش نمی توان در کار خلل وارد کرد.

احمدی گفت: پرهیز از اختلاف، تمایل به همگرایی و وحدت باید سرلوحه کار اعضا قرار گیرد و منتخبین شواری شهر و روستا ها باید در مواجه با مسائل با انصاف و قانون برخورد کنند، منتخبین باید بدانند که اعضای قبلی شورای شهر نیز در دوران فعالیت خود اقدامات خوبی را داشته اند و امروز نباید با نگاهی صرفا انتقادی به آنها و فعالیت هایشان نگریست.

وی یادآورشد: در هفته دولت بیش از 400 میلیارد ریال طرح اداری، اقتصادی و عمرانی در استان افتتاح شد که این موارد نمونه ای از اقدامات مسئولین در این مدت بوده است.

فرماندار گرگان درباره هم اندیشی و همکاری شوراهای شهر استان گفت: شواری شهر گرگان نسبت به شوراهای سایر شهرها همچون مشاور امین و برادری با تجربه تر است که می تواند در امور مختلف به آنها مشورت دهد و شهرهای استان از تجربیات آنها در مسائل مختلف شهری، عمرانی و ..... استفاده کنند.

تدوین افق چشم انداز 15 ساله گرگان

وی تاکید کرد: تدوین افق و چشم انداز 15 ساله برای گرگان یکی از نقاط قوت شهر است که 8 کمیته در موضوعات متفاوت بر روی آن کار کردند.

وی تصریح کرد: در این چشم انداز 15 ساله 120 نقطه ضعف،104 تهدید، 100نقطه قوت و 95 فرصت استان شناسایی شده است که منتخبین با مطالعه این برنامه و حرکت درمسیر آن می توانند به توسعه استان کمک کنند و به شهری الگو در سطح کشور تبدیل شویم. منتخبین این دوره باید یکی از اولویت های کاری خود را اتمام طرح هاتی نیمه کاره قرار دهند که در این بین نباید از وظیفه نظارتی خود نیز غافل شود.

احمدی در پایان گفت: منتخبین باید حساسیت جایگاه خود را بخوبی بشناسند و بدانند که آنها از سوی مراجع چهارگانه تایید شده اند و با صلاحیت خود باید برای شناسایی ظرفیت های استان و بکارگیری آنها تلاش کنند.

در ادامه این مراسم مدیر کل امور روستایی استانداری گلستان ضمن تبریک به منتخبین دوره چهارم شورای اسلامی شهر و روستاها گفت: بنده معتقدم مهم ترین حوزه مسئولیت شوراها بحث نظارت آنها بر امور شهری و مصوبات خود شورا است.

شوراها بین نظارت و دخالت مرزبندی کنند

حسن نوروزی افزود: اعضای شواری روستاها باید مرز بین نظارت و دخالت در کارها را بدانند و از ورود مستقیم در اموری که به نظر آنها غیر قانونی بوده است بپرهیزند و با مکاتبه با سازمان و نهاد مربوط آن مسئله را پیگیری کنند.این مسئله مشکلی بوده که در دوره سوم با آن مواجه بودیم و امیدواریم در این دوره اعضا با آگاهی از حیطه وظایف و اختیارات خود از بروز چنین مسائلی جلوگیری کنند.

وی در ارتباط با نقش روستاها در توسعه شهر بیان کرد: شورا ها می توانند با انتخاب دهیاری کارآمد و توانا نقش موثری در توسعه شهر داشته باشند، شواری روستاها در اولین جلسه خود باید به انتخاب دهیار بپردازند و تا قبل از انتخاب این فرد نمی توانند بررسی هیچ مسئله ای را در دستور کار خود قرار دهند.

وی در پایان گفت: توصیه بنده به اعضای شورای اسلامی شهر و روستا این است که با توجه به متفاوت بودن وضعیت شغلی شهرداران با دهیارها در صورت امکان و صلاحیت داشتن از تغییر آنان خودداری کنند. چرا که دهیاران در این شش سال ، زندگی خود را بر مبنای این کار بنیان گذاشته اند و در صورت تعویض بحث اشتغال آنان مطرح می شود و از سویی دیگر این افراد با تجربه چندین ساله خود و دوره هایی که در این مدت گذرانده اند می توانند موفق تر عمل کنند.

مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری گلستان با اشاره به اصول قانونی مربوط به فعالیت شوراها گفت: طبق اصول قانونی منتخبین شورای شهر باید مغایرت نداشتن مصوبات با قوانین بالاستی و عدالت و قسط را در تمام برنامه های مدون شورا مدنظر قرار دهند.

سید محمد رضا سید النگی بیان کرد: متاسفانه طبق گزارشاتی که از صبح داشته ایم در 2 شهرستان اعضای شورای شهر در مراسم حاضر نشده اند و این مسئله ای بسیار مهم است اعضای شورای شهر بعنوان منتخبین مردم باید احساس تعهد و الزام به وظایفشان را از نخستین روز کاری خود حس کنند . اگر اعضا در روز اول کاری خود اهتمام و جدیت را نداشته باشند آینده شهر به خطر می افتد.

وی در ادامه تاکید کرد: در ابتدای کار خواسته ما از منتخبین شورای شهر انتخاب شخصی مقتدر و کارآمد بعنوان شهردار است. همانطور که گفته شد اگر در اولین جلسه اعضای شورای شهر شهردار انتخاب نشود اعضا نمی توانند موضوعات دیگری را تا قبل از این انتخاب در دستور کار خود قرار دهند این مسئله نشان از اهمیت بحث انتخاب شهردار دارد.

وی در پایان افزود: شوراها موظفند مصوبات خود را در ارتباط با دستگاه های دیگر به آنها ابلاغ کنند و این مسئله ای بوده که در دوره قبل در چند مورد کم کاری هایی صورت گرفته بود.