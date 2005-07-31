استارت ليگ برتر هندبال باشگاههاي كشور

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابتها با حضور 6 تيم هما، شهرداري فارس شهرداري كرمان تربيت بدني لرستان، ذوب آهن اصفهان وفولاد مبارك اصفهان انجام مي شود.

براين اساس درهفته اول اين مسابقات 3 بازي انجام خواهد گرفت كه به شرح ذيل است:

ذوب آهن - شهرداري كرمان

فولاد مباركه - تربيت بدني لرستان

شهرداري فارس - هما