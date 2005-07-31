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۹ مرداد ۱۳۸۴، ۱۹:۴۹

ورزش بانوان

استارت ليگ برتر هندبال باشگاههاي كشور

ليگ برترهندبال بانوان باشگاههاي كشور از اواخرهفته جاري استارت مي خورد.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابتها با حضور 6 تيم هما، شهرداري فارس شهرداري كرمان تربيت بدني لرستان، ذوب آهن اصفهان وفولاد مبارك اصفهان انجام مي شود.
براين اساس درهفته اول اين مسابقات 3 بازي انجام خواهد گرفت كه به شرح ذيل است:
ذوب آهن - شهرداري كرمان
فولاد مباركه - تربيت بدني لرستان
شهرداري فارس - هما

کد مطلب 212838

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