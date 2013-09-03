به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی فرماندار دشتی ظهر سه‌شنبه در آئین تحلیف اعضای شورای اسلامی شهرهای شهرستان دشتی اظهار داشت: از مجموع 177 عضو شوراهای شهر و روستا در شهرستان دشتی هشت نفر زن و 169 نفر مرد هستند و 22 نفر در شوراهای شهر و مابقی عضو شوراهای روستاها هستند.

حسین باغداری با اشاره به حضور 36 درصد منتخبین شوراهای این شهرستان در ادوار قبلی شوراها، تصریح کرد: 9 درصد اعضای شورا مدرک کارشناسی ارشد، 41 درصد مدرک کارشناسی، 36 درصد کاردانی و 14 درصد دیپلم دارند.

وی در ادامه به ارائه آماری دیگر از منتخبین شورا در ارتباط به میانگین سنی و وضعیت شغلی اعضای شورا اشاره کرد و بعد از آن نیز مراسم تحلیف اعضای شورا برگزار شد و انتخابات برای انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه نیز برگزار شد.

در انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر خورموج، غلامحسین تیموری به عنوان رئیس شورا و حسین ابراهیمی به عنوان نایب‌رئیس و حمید بردستانی و علی صمدیان به عنوان منشی و همچنین عبدالمهدی بازیار به عنوان خزانه‌دار چهارمین دوره شورای اسلامی شهر خورموج انتخاب شدند.

لازم به ذکر است که با تصمیم اعضای شورای شهر خورموج، احمد شیخیانی شهردار سابق نخل تقی به عنوان سرپرست شهرداری خورموج انتخاب شد.

انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر بادوله نیز برگزار شد و محمد بانی‌منفرد به عنوان رئیس شورای شهر بادوله، عسکر عباسی نائب‌رئیس و اصغر آسیایی مجرد به عنوان خزانه‌دار این شورا انتخاب شدند.

در انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر کاکی نیز نصرالله محمدی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر کاکی، سیدحسن حسینی به عنوان نائب رئیس، زهرا دور قمری به عنوان منشی و منصور احمدی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.