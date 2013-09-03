منتخبین مردم در شورای چهارم قرچک با شهدای گمنام تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از مراسم تحلیف و انتخاب اعضای هیئت رئیسه چهارمین دوره شورای اسلامی شهر، نایب مرادی رئیس، سعید نامداری نائیب رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه رضا ریاحی فرماندار قرچک پس از حضور بر مزار دو شهید گمنام، با نثار گل و قرائت فاتحه نسبت به شهدای هست سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ادای احترام کردند.

در این مراسم اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر به همراه فرماندار با نثار شاخه‌های گل و عطر افشانی یاد و خاطره شهدای عرصه مقاومت و ایثار را گرامی داشتند.

نایب مرادی رئیس چهارمین دوره شورای اسلامی شهر قرچک اظهار داشت: برگزاری مراسم تحلیف با آداب و رسوم خاص نشان دهنده اهمیت فعالیت شوراها و مسئولیت خطیری است که بر دوش اعضا نهاده شده است و امیدوارم بنابر سوگندهایی که در این مراسم یاد شد، شرمنده خون شهدا، خانواده معظم آنان و مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی به ویژه شهر قرچک نشویم.

این مسئول گفت: تمام تلاش ما بر رفع مشکلات مردم و پاسخگویی به مطالبات آنان خواهد بود، در اینجا و در حضور شهدای گمنان قسم یاد می کنیم که برای رفاه هرچه بیشتر مردم از هیچ تلاشی فروگذار نشود.

وی افزود: مردم ولایی و همیشه در صحنه قرچک مطمئن باشند که تمام مصوبات و تصمیم گیریهای شورا به ویژه انتخابات شهردار بر اساس ضوابط و قوانین و با در نظر گرفتند اکثریت آرا انجام خواهد شد.