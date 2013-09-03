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۱۲ شهریور ۱۳۹۲، ۱۶:۵۲

همزمان با سراسر کشور انجام شد؛

آغاز بکار رسمی 69 شورای اسلامی شهر روستا در شهرستان دامغان

آغاز بکار رسمی 69 شورای اسلامی شهر روستا در شهرستان دامغان

دامغان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دامغان با اشاره به آغاز بکار رسمی 69 شورای اسلامی شهر و روستای این شهرستان، از اعضای این شوراها خواست دارای برنامه باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علی آبادی پیش از ظهر سه شنبه در آئین تحلیف اعضای چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای دامغان، دیباج، کلاته رودبار و امیریه این شهرستان در محل فرمانداری، به نقش و جایگاه شوراهای اسلامی شهر وروستا پرداخت و اظهار داشت: همه ما باید با همراهی و همکاری در رشد و توسعه شهرستان گام برداریم و شوراهای اسلامی شهر وروستادر این راستا نقش مهم و اساسی دارند.

وی تصریح کرد: شوراهای اسلامی می توانند با اولویت بندی مسائل و مشکلات با همراهی و همکاری دستگاه های اجرایی شهرستان تلاش کنند.

فرماندار شهرستان دامغان با بیان اینکه 69 شورای اسلامی شهر وروستا در سطح این شهرستان از امروز و برای دوره چهارم فعالیت رسمی خود را آغاز می کنند اظهار داشت: از این تعداد شوارهای اسلامی 185 نفر در شوراهای اسلامی روستایی و 24 نفر در شوراهای اسلامی شهری فعالیت می کنند.

علی آبادی با یادآوری اینکه شوراهای اسلامی یک پارلمان محلی هستند یادآور شد: این پارلمان در تصمیم گیری های حوزه های تحت اختیار خود می توانند کمک های فراوانی داشته باشند.

وی در خاتمه گفت: شوراهای اسلامی تلاش کنند اعتماد عمومی جامعه را جلب و ناامیدی را از جامعه حذف کنند.

در پایان هریک از آئین تحلیف اعضای شوراهای اسلامی چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر وروستا هیئت رئیسه شهرهای دامغان، دیباج، کلاته رودبار و امیریه انتخاب شدند.

کد مطلب 2128464

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