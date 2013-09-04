دلایل بازماندن کودکان از مدرسه/ ترک تحصیل دانش آموزان حاشیه نشین

علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر آموزش و پرورش تلاش می کند تا دانش آموزان در سن تحصیل وارد مدرسه شوند تا امکان ریشه کنی بی سوادی فراهم شود. اما برخی از خانواده های آسیب دیده که در حاشیه کلانشهرها زندگی می کنند عموماً اجازه تحصیل به فرزندان خود را نمی دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 98 درصد دانش آموزان لازم التعلیم تحت پوشش هستند، افزود: تعدادی دیگر از دانش آموزان بازمانده از تحصیل مربوط به افرادی است که هوش و توان ذهنی لازم را برای ورود به مدرسه ندارند و خانواده هایشان ترجیح می دهند به جای ثبت نام آنها در مدارس استثنایی آنها را از نگاهها پنهان کنند.

باقرزاده درباره راهکارهای جذب دانش آموزان برای ادامه تحصیل گفت: برای دانش آموزان حاشیه شهرها سعی شده است با ارائه امکاناتی ویژه و حتی دادن لوازم التحریر رایگان آنها تشویق به درس خواندن کرد. اما برای دانش آموزان کم توان باید راهکارهای مناسب اتخاذ شود.

وی درباره تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل گفت: این آمار در اختیار مرکز آمار وزارت آموزش و پرورش است. البته آموزش و پرورش می تواند برحسب درصد دانش‌آموزانی که وارد مدرسه نمی‌شوند و مقایسه اطلاعات اسمی متولدین و ثبت نام کنندگان به تعداد افراد بازمانده از تحصیل دست یابد. البته باید گفت که بخشی از این کودکان به خارج از کشور رفته و بخشی نیز فوت شده اند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی درباره اینکه تا چه زمانی بی سوادی در کشور ریشه کن می شود، توضیح داد: ریشه کنی بی سوادی به صورت مطلق معنا ندارد. هدف ما ریشه کنی در گروه سنی 10 تا 49 سال است. از امسال نیز راهکارهایی را در نظر گرفته و با ثبت اطلاعات تحصیلی والدین دانش آموزان سعی در شناسایی والدین بی سواد می کنیم.

باقرزاده تصریح کرد: مشکل اصلی ما شناسایی والدین بی سواد واقعی است و اگر اطلاعات اسمی افراد به صورت کامل در اختیار ما قرار گیرد، می توان شاهد پیشرفت هایی برای ریشه کنی بی سوادی باشیم.

وی ادامه داد: 54 درصد از افراد بی‌سواد حداقل یک دانش‌آموز در مدرسه دارند و مقرر شد از امسال آموزش و پرورش با ثبت اطلاعات تحصیلی اولیای دانش‌آموزان برای شناسایی والدین بی‌سواد به سازمان نهضت سوادآموزی کمک کند.