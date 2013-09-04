وحوش گلستان خواب مرگ می بینند/ حیات وحش در مسلخ

به گزارش خبرنگار مهر، 20 روز پیش بود که سرب داغ گلوله تن یک قلاده خرس را در منطقه درازنوی کردکوی زخمی و رنجور کرد و پس از مدتی کوتاهی، این حادثه در منطقه توشتن گرگان تکرار شد، گویی دیگر زیستگاهها، قربانگاه حیات وحش شده و تیرهایی که بسوی گونه های نادر شلیک می شوند و شکار غیرمجاز داستان تکراری جنگل ها و حیات وحش شده است.

تنها مرال و گوزن مورد آماج هدف گلوله شکارچیان نیستند و پلنگ نر جنگل های خزر نیز از آسیب شکارچیان و افرا سودجو در امان نمانده است و بناچار فرار را بر قرار در زیستگاهها ترجیح داده است. منطقه شکار ممنوع چمن ساور خوب بیاد دارد آن قلاده پلنگ نر زخمی را که از ناحیه سر و تنه با گلوله زخمی شده و پیکر نیمه جانش چندی پیش پیدا شد.

کارشناس مسئول حیات وحش محیط زیست گلستان درباره شکار غیرمجاز در زیستگاههای استان گفت: بحث حیات وحش در زیستگاههای گلستان همواره مورد توجه بوده و گونه های مختلفی در زیستگاههای جنگلی، کوهستان، دشت و ... هر کدام متناسب با پتانسیل های موجود زیست و زادآوری می کنند.

مجتبی حسینی افزود: زیستگاههای حیای وحش قلمرو زیستی وحوش هستند که باید در حفظ و حراست از آن تلاش جدی بخرج داد، در دهه اخیر به دلیل بروز خشکسالی های متعدد، یا تخریب ها و تغییر کاربریهایی که صورت گرفته سبب شده تا در برخی زیستگاهها حیات وحش کمتر مشاهده شود.

وی افزود: همچنین با بروز خشکسالی ها و خشک شدن آبشخورها و چشمه ها این حیات وحش برای نوشیدن آب یا تغذیه از ایستگاههای اصلی خودشان خارج می شوند و با جوامع انسانی روبرو می شوند.

حسینی در خصوص اتفاقاتی که در حیات وحش در زمینه شکار رخ می دهد، گفت: بخشی از مسائل ناشی از عدم آگاهیهای لازم مردم است و یا اینکه افرادی که به زیستگاهها می روند، دانش لازم در این زمینه را ندارند.

وی اظهار داشت: این امر سبب می شود تا همواره با پدیده ای روبرو باشیم که همه و همه برای آسیب زدن به حیات وحش دست به دست هم داده اند.

این کارشناس حیات وحش بیان داشت: همچنین وقتی اعلام می شود دارندگان سلاح برای دریافت مجوز اقدام کنند، برخی افراد احساس می کنند که با دریافت جواز می توانند هر کاری در حوزه حیات وحش انجام دهند.

وی افزود: داشتن سلاح سبب می شود تا برخی افراد با این اسلحه وارد جنگل شوند و ممکن است در مسیر به حیوان یا وحوشی برخورد و اقدام به شکار کنند.

معضل شکارچیان غیرمجاز

حسینی یادآورشد: شکارچیان غیرمجاز از دیگر تهدیدهای حوزه محیط زیست به شمار می رود که اقدام به شکار غیرمجاز می کنند و عمدتا در دام مامواران محیط زیست گرفتار می شوندو پرونده تخلفشان نیز در محاکم بررسی می شود.

وی در پاسخ به اینکه کدام گونه ها بیشتر در معرض شکار قرار دارند، گفت: در حال حاضر هیچ فرقی برای فردی که شکارکش است ندارد و همواره گزارشهای مختلفی از تلف شدن برخی گونه ها داریم.

شلیک به حیات وحش

کارشناس مسئول حیات وحش محیط زیست گلستان بیان داشت: از پرنده های هوا تا دیگر گونه ها همواره در معرض شلیک شکارچیان قرار دارند و گزارشهای مختلفی از تلف شدن برخی گونه ها داریم و وقتی که علت بررسی می شود، شلیک و شکار غیرمجاز عامل تلف شدن تشخیص داده می شود که حیوان بر اثر عفونت تلف شده است.

وی یادآورشد: اکنون همه گونه ها به دلیل نا آگاهی و کم توجهی در معرض خطر هستند که باید در این زمینه برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

کمبود محیط بان

حسینی درباره کمبود محیط بان و نیروی انسانی نیز افزود: کمبود نیروی انسانی در کل کشور از جمله گلستان در حوزه محیط زیست وجود دارد و در گلستان از زمانی که از مازندران منفک شدیم تلاش کردیم با افزایش چارت تشکیلاتی مشکل را حل کنیم.

وی با بیان اینکه از کمبود نیروی انسانی و محیط بان رنج می بریم افزود: این مسئله نیز مشکلات فراروی حوزه محیط زیست را مضاعف کرده است.

به گزارش مهر، حفظ عرصه های طبیعی نیاز به مشارکت و همیاری عموم مردم دارد و به تاکید کارشناسان، در محیط‌ های طبیعی جانوران وحشی مشاهده می‌شوند که باید مراقب بود آرامش جانور به هم نریزد.

همچنین با توجه به اینکه طبیعت به عنوان امانت الهی در دست ما است،باید به خوبی سعی شود که از این موهبت الهی حفاظت و حراست شود. بر همین اساس مردم باید سعی کنند به توصیه‌های محیط‌بانان توجه و از ورود به بخش‌های ممنوعه جداً خودداری کنند.