۱۳ شهریور ۱۳۹۲، ۸:۴۵

محمدی زاده خبرداد:

180نفر از اهالی منطقه محروم "زیلایی" در بویراحمد ویزیت رایگان شدند

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد از اعزام یک تیم پزشکی و درمان رایگان 180نفر از اهالی منطقه محروم زیلایی در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا محمدی شامگاه سه شنبه به خبرنگاران گفت: این گروه پزشکان از سوی بسیج جامعه پزشکی به روستاهای "مورزرد" و "سیلاب کلوار" از توابع منطقه محروم زیلایی اعزام شدند.

وی بیان کرد: این تیم پزشکی شامل پزشك عمومي، کارشناس مبارزه با بيماري‌ها، کارشناس بهداشت محيط، بهداشت روان، پرستار و بهيار بوده است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد اظهار داشت: همچنین در این برنامه آموزشهایی در خصوص پیشگیری از ابتلا به بيماري‌هاي واگير و غير واگير، رعايت بهداشت محيط و بهداشت روان ارائه و پمفلت‌های آموزشی مورد نیاز خانواده‌ها توزیع شد.

وی اعزام پزشکان و ویزیت رایگان بیماران در مناطق محروم را یکی از مهمترین برنامه های بسیج جامعه پزشکی عنوان کرد.

 

