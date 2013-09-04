وقوع زلزله 4.2 ريشتري در نايبند/ يزد در دو روز گذشته 10 بار لرزيد

به گزارش خبرنگار مهر، اين زلزله كه ساعت 3 و 15 دقیقه در مناطق غيرمسكوني و بياباني رخ داد، خسارتي در بر نداشته است.

زلزله كه در عرض جغرافيايي 32.73 درجه شمالي و 56.56 درجه شرقي رخ داده است، در عمق هشت كيلومتري زمين اتفاق افتاده است.

به جز زلزله امروز نايبند، 10 زلزله ديگر نيز طي دو روز گذشته در يزد رخ داده است.

اين زلزله ها كه همگي زير سه ريشتر قدرت داشته اند در مناطق رباط پشت بادام، بافق، بهاباد و ساغند رخ داده اند.

بنا به گفته مديركل مديريت بحران استان يزد، يزد روي خط زلزله قرار دارد و روزانه به طور متوسط پنج زلزله كوچك و بزرگ در اين استان رخ مي دهد.

عمده زلزله ها در اين استان در شهرستانهاي بافق و بهاباد و اردكان و در منطقه رباط پشت بادام و ساغند رخ مي دهد.