کیانوش عیاری کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتظارات خود از مدیریت سینما در دولت یازدهم گفت: گروه جدید مدیریت سینما در سازمان سینمایی به تازگی مسئولیت‌های خود را تحویل گرفته‌اند و خیلی زود است که من بخواهم آنچه را از آنها انتظار داریم، مطرح کنیم.

به گفته وی، در گام نخست این دوستان باید در جریان اتفاق‌هایی که در سینمای ایران در طول چهار سال گذشته رخ داده است، قرار گیرند و بعد زبان به سخن و بیان انتظارهای خود باز کنیم.

کارگردان فیلم تحسین‌شده "بودن یا نبودن" در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به این مطلب که باید به مدیریت در دولت یازدهم فرصت داد، گفت: مدیریت سینما در دولت یازدهم زمان لازم دارد تا در میان مشکلات متعدد و مسائل ریز و درشتی که در طول چهارسال گذشته برای این صنعت پیش آمده است، خود را پیدا کند و به سودآوری برسد.

این کارگردان که فیلم سینمایی"خانه پدری" را در نوبت اکران دارد، درباره دیده شدن این سرنوشت این فیلم نیز گفت: درباره "خانه پدری" فقط امیدوارم که در این دولت برای این فیلم که حاصل سالها تلاش من است اتفاق های خوبی بیافتد.

عیاری در ادامه متذکر شد: من منتظرم تا التهاب های موجود مبنی بر روی کار آمدن مدیریت جدید و سهم‌خواهی هر یک از گروه‌ها و دسته‌بندی های سینمایی فروکش کند و بعد درباره اکران "خانه پدری" به گفتگو بنشینم.

کارگردان سریال "روزگار قریب" در توضیح این سهم‌خواهی‌ها که بدان اشاره کرد، عنوان کرد: در حال حاضر شاهد هستم که اغلب به جای کمک کردن به مدیریت سینما و ارائه مشاوره های راهگشا، مطالبات خود را درخواست می کنند. در حالیکه من فکر می‌کنم طرح مطالبات شخصی در حال حاضر به نفع مدیریت سالم در سینمای ایران نیست.

وی که هم اکنون تدوین فیلم سینمایی "رنج و سرمستی" به کارگردانی جهانگیر الماسی را در دست دارد در پایان این گفتگو توضیح داد: تدوین این فیلم را به تازگی شروع کردم و جز تدوین این فیلم سینمایی در حال حاضر هیچ کار دیگری در دست ندارم.