به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز چهارشنبه مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند، پیشنهاداتی از سوی محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و عضو کمیسیون اقتصادی برای حذف تبصره ها و بخشی از ماده واحده این طرح ارائه شد.

پس از آنکه نمایندگان با پیشنهاد پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر مسکوت ماندن این طرح مخالفت کردند وی پیشنهاداتی را در راستای حذف افرادی که زیر 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، از دریافت مستمری را ارائه داد که با مخالفت نمایندگان مواجه شد. پس از آن رضا عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس هشتم پیشنهاداتی را برای حذف تبصره ها و قسمتی از ماده واحده این طرح ارائه داد.

وی با تاکید بر اینکه پرداخت مستمری به این افراد کاری نشدنی است، گفت: برای پرداخت تعهداتی که شما برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد می کنید باید منابع صندوق 600 هزار میلیارد تومان باشد، اما امروز منابع صندوق 60 هزار میلیارد تومان است.

نماینده مردم ماهنشان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در شرایطی نیست که بتواند مثل سال های قبل به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و نیروهای مسلح کمک کند، شما دیروز هم به اصلاحیه بودجه رای ندادید دولت که پول ندارد رئیس صندوق تامین اجتماعی هم دیروز گفت صندوق نیز پول ندارد بنابراین پرداخت مستمری ها امکان پذیر نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه منابعی که شما برای آن حکم پرداخت مستمری را تعیین می کنید، وجود ندارد، گفت: صندوق تامین اجتماعی تعهدات کسانی را که 30 سال حق بیمه پرداخت نکرده اند، بدهد، هنر کردند، نماینده خوب آن است که به مصلحت درازمدت جامعه بیاندیشد نه به مصلحت کوتاه مدت عده ای.

در ادامه نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی در سال 92، 5 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و 550 هزار میلیارد تومان تعهدات به سنوات بیمه شدگان ایجاد کرده است این در حالی است که کل منابع صندوق 60 هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: اگر سازمان تامین اجتماعی نتواند از عهده تعهدات خود برآید بارش به دوش دولت می افتد.

وی در پایان تاکید کرد: این طرح بی عدالتی در برابر کارگرانی است که با پرداخت حق بیمه خود منابع صندوق را تامین می کنند این بی عدالتی باعث برهم زدن مناسبات سازمان تامین اجتماعی می شود من تعهد می دهم در صورت عدم تصویب این طرح دغدغه های نمایندگان را به صورت لایحه ای جامع به مجلس ارائه کنم.

در ادامه محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت در مخالفت با درخواست حذف عبداللهی گفت: جناب عبداللهی در سال 91 ریاست کمیسیون تلفیق را برعهده داشتند در همان سال ماده‌ای در لایحه بودجه به تصویب رسید که بر آن اساس مستمری به همسر و فرزندان متوفی که زیر 10 حق بیمه پرداخت کرده اند، اختصاص می یافت.

در پایان نمایندگان با 60 رأی موافق، 90 رأی مخالف، 10 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در مجلس با درخواست حذف عبداللهی مخالفت کردند.