آزمون پردیسهای پولی ارشد دانشگاه تهران پنجشنبه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سنجش آموزش كشور در اطلاعیهای دخصوص آزمون كارشناسيارشد پرديسهاي اقماري دانشگاه تهران در سال 1392 اعلام کرد:
آزمون كدرشتههاي امتحاني 1106، 1121، 1126، 1133، 1134، 1142، 1148، 1251، 1259، 1264، 1267، 1276، 1350، 1351، 1352 و 1358 در روز جمعه 15شهریور92 منحصراً در شهــر تهران برگزار خواهد شد.
لينك مربوط به دريافت و پرينت كارت ورود به جلسه و برگ راهنماي شركت در آزمون از امروز چهارشنبه 13شهریور92 بر روي سايت اطلاعرساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org قرار ميگيرد.
تمام متقاضيان ميتوانند با وارد كردن اطلاعات شناسنامهاي (نام، نامخانوادگي، شماره ملي، سال تولد و ...) و يا اطلاعات ثبتنامي (شماره پرونده و كد رهگيري و ...) خود نسبت به مشاهده و پرينت كارت ورود به جلسه آزمون اقدام کنند.
پذيرش متقاضيان ساير رشتههاي تحصيلي (با توجه به نرسيدن به حدنصاب تعداد ثبتنام كنندگان) براساس شيوه نامه پذيرش دانشجويان كارشناسيارشد پرديسهاي اقماري دانشگاه تهران از طريق بررسي سوابق آموزشي – پژوهشي انجام خواهد شد.
علاقهمندان ميتوانند براي كسب اطلاعات درخصوص جذب به سايت اطلاعرساني پرديس اولين اولويت انتخابي محل تحصيل مراجعه کنند.
بديهي است هر داوطلب براي شركت در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت ورود به جلسه آزمون، اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه عكسدار خود را همراه داشته و در لزوم به مسئولين مربوط ارائه کند.
داوطلباني كه به دليل بروز مشكل موفق به تهيه پرينت نشوند، ميبايست روز پنجشنبه 14شهریور92 صبح از ساعت 8:00 الي 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 17:00 ضمن همراه داشتن كارت شناسايي معتبر و 2 قطعه عكس به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع نقص مراجعه کنند.
خواهران برای رفع نقص باید به دانشكده زبانهاي خارجي دانشگاه تهران: به نشاني، تهران، خيابان كارگر شمالي (اميرآباد)، بعد از تقاطع جلالآلاحمد، بين خيابان 15 و 16، روبروي كوي دانشگاه مراجعه کرده و برادران برای رفع نقص باید به دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران، به نشاني تهران، خيابان كارگر شمالي (اميرآباد)، بعد از تقاطع جلالآلاحمد، بين خيابان 15 و 16، روبروي كوي دانشگاه مراجعه کنند.
