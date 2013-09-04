طراحی پوستر یازدهمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) با اعلام این خبر گفت: در پوستر یازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) سعی شده است نمایی از پنجره فولاد حرم مطهر رضوی همراه با المانهای ایرانی اسلامی در قالبی هنری ارائه شود.
دبیر یازدهمین جشنواره بینالمللی امام رضا (ع)، سه زبانه بودن این پوستر را یکی دیگر از ویژگیهای آن دانست و افزود: از آنجایی که جشنواره امام رضا (ع) یک جشنواره بینالمللی است بر ارائه توضیحات به زبانهای عربی و انگلیسی نیز در این پوستر تأکید داشتیم.
مهدی حاجی محمدی فریمانی، طراح پوستر جشنواره نیز درباره نمادها و نشانههای به کار رفته در این پوستر گفت: رنگهایی که در این پوستر استفاده شده یعنی طلایی و فیروزهای، رنگهایی ایرانی اسلامی هستند که همراه با نوشته نقرهکوب و آینهکاری صحن و سرای حرم رضوی را به ذهن متبادر میکند.
