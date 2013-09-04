ساخت ربات مسیر یاب توسط پژوهشگران منطقه آزاد قشم/ ربات های راننده قشم به تبریز می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبدالله زاده دیلمقانی و مهدی هاشمی، تیم دو نفره رباتیک سازمان منطقه آزاد قشم تا کنون موفق به کسب افتخارات بزرگی در این رشته شده و با ساخت ربات " مسیر یاب " در تلاشند زحمت رانندگان خود روها را کم و میزان تصادفات خودرویی را نیز به صفر برسانند.

مسابقات رباتیک کشوری از 16 تا 21 شهریور ماه جاری با حضور تیم های رباتیک کار سراسر کشور در شهر تبریز برگزار می شود.

محمد عبدالله زاده دیلمقانی گفت: 190 تیم رباتیک از سراسرکشور جهت حضور در مسابقات کشوری تبریز ثبت نام کرده اند و تیم آتا ربات قشم نیز با ساخت ربات مسیر یاب در این مسابقات مهم کشوری حضور خواهد داشت.

وی افزود: ربات مسیریاب در برنامه حرکت هوشمند خودروها استفاده خواهد شد و این ربات با رعایت تمامی قوانین راهنمایی و رانندگی و بدون ایجاد مزاحمت برای خودروها و عابران پیاده سفری خوش برای سرنشینان رقم خواهد زد.

مهدی هاشمی نیز در خصوص اهمیت ربات مسیر یاب گفت: ربات مسیر یاب در حال حاضر در بعضی از کشورهای جهان بر روی ماشین های الکترونیکی نصب شده و پیش بینی می شود ظرف 10 سال آینده از این راننده هوشمند در خودروهای سواری نیز استفاده شود.

وی افزود: واکنش دقیق این ربات به هر آنچه در مسیرش قرار دارد از جمله چراغ راهنمایی و رانندگی، خط عابر پیاده، انسان، میدان، پیچ و خم جاده ای و خودرو از امیتازات ربات هوشمند مسیر یاب است.

به گفته سازندگان ربات مسیریاب منطقه آزاد قشم، از فناوری این ربات در ساخت ربات های انباردار و خدمات رسان نیز استفاده می شود و پژوهشگران ژاپنی از پیشگامان این حرکت نوین علمی هستند.

تیم دو نفره آتا ربات قشم فعالیت خود را از سال 1386 در منطقه آزاد قشم آغاز کردند و با ثبت الگوریتم ربات میکرو موس در سال 1389 به عنوان های مهمی نیز در ساخت ربات بشرح ذیل دست یافتند.

کسب مقام هفتم مسابقات موش های هوشمند (ششمین دوره این مسابقات) در شهر سبزوار سال 1387.

کسب مقام اول کشوری در مسابقات میکرو موس در شاهین شهر اصفهان سال 1388.

عنوان چهارم هفتمین دوره مسابقات موش های هوشمند در شهر زاهدان سال 1388.

مقام دوم نوع آوری کشور در مسابقات رباتیک تهران سال 1389 و کسب مدرک از طرف بنیاد ملی نخبگان کشور جهت حضور در مسابقات بین المللی کشور سوریه که به دلیل مشکلات سیاسی ایجاد شده برای این کشور، مسابقات تا این زمان انجام نشده است.

کسب مقام هفتم مسابقات رباتیک دانشگاه پیام نور مشهد در سال 1391.

پژوهشگران رباتیک منطقه آزاد قشم با اطمینان از توان بالای ربات مسیر یاب خود، معتقدند در مسابقات کشوری که در شهر تبریز برگزار می شود موفق به کسب رتبه بالا خواهند شد.

