به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگ حج و طلایه داران تبلیغ روز چهارشنبه با حضور مبلغان دینی، روحانیون، ائمه جمعه و جماعات و مدیران کاروانهای زیارتی، حجت الاسلام علی نعمت اللهی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

حشمت الله قتنبری در این همایش گفت: حج یک عبادت استثنایی و انحصاری است که شروع، تداوم و پایان آن خاص و ویژه است و با مکانی منحصر به فرد، جایگاهی معنوی در جهان دارد.

وی افزود: برای رفتن به حج استطاعت مالی مهم است اما تنها شرط نیست لذا باید مقدمات سفر را در خود آماده کنیم و با زدودن تعلقات مادی و دنیایی برای برگرفتن توشه ای معنوی در این مسیر معنوی گام بگذاریم.

قنبری تصریح کرد: سفر به حج باید به گونه ای باشد تا پس از بازگشت هم آثار آن در زائر باقی بماند و با خدا باشیم و دیگر آلوده تزویر، تکبر، غرور و دروغ نشویم و در راه اسلام واقعی گام برداریم.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بعثه مقام معظم رهبری در سازمان حج و زیارت یادآورشد: دشمنان برای سرزمین وحی برنامه ریزی خاصی کرده اند تا این مکان کانون توجه جهانیان نشود اما سنت الهی بر این است این نگاه معطوف شود و کعبه مرکز گرایش جهانیان خواهد شد.

وی گفت: کسی که عازم حج می شود باید بداند که می خواهد پا جای ابراهیم و یاسر بگذارد و اگر شرایط آن را نداشته باشد جای پای ابوسفیان رد پایی خواهد داشت و استطاعت معنوی در این شرایط مهمتر از توان مالی است.

قنبری افزود: حج با اعمال سخت است و حاجی باید با بریدن از خود و زدودن زنجیرهای تعلق از پا به دور از تشریفات و تجمل بدنبال یافتن حق باشد زیرا با بال حجب و غرور، شهوت و نفس نمی توان حاجی واقعی شد و به سوی حق شتافت.

این مسئول یادآورشد: حاجی باید مومن باشد و نسخه بدلی از اراده خدا در روی زمین محسوب شود نه آن که پس از حج دنبال غیبت و تهمت زدن و کنترل مردم باشد و با آبروی مسلمانی بازی کند بلکه باید توبه کند و خطا پوش بندگان باشد و هنگامی که از خانه خدا بازگشت گناه و خطا و زشتی در وجودش نباشد و با تداوم رعایت تقوی در زندگی به الوهیت نزدیک شود.

وی آموزش حجاج برای رفتن به حج را حرکتی اساسی برای انجام درست مناسک حج دانست و از زائران خواست با شرکت در این دوره ها آماده انجام درست مناسک حج و تقویت معنویت در خود باشند.

کلانتری: روحانیون در تبیین اهداف مناسک حج تاثیرگذارند

علیرضا کلانتری مدیر حج و زیارت استان قزوین هم در این همایش گفت: همه ساله تعداد کثیری از زائران از مناطق مختلف کشور و استان به حج مشرف می شوند که دستاوردهای معنوی زیادی برای آنها دارد و فضای خوبی را در جامعه ایجاد می کند.

وی افزود: برای برگزاری مطلوب این مناسک معنوی دوره های توجیهی متعددی در استان تشکیل می شود و از روحانیون و علماء انتظار داریم در ماههای ذیقعده و ذیحجه در مساجد و بین نمازهای جماعت یومیه در خصوص آداب و مناسک حج اطلاع رسانی کنند.

کلانتری بیان کرد: معمولا کسانی که عازم تشرف به خانه خدا هستند برای اصلاح و تکمیل آموخته دهای دینی خود به روحانیت مراجعه می کنند تا قرائت نماز، خمس و زکات اموال، وضعیت تقلید و سایر مسائل دینی خود را مشخص و تعیین کنند که بهتر است این مسائل در طول سال و غیر از ایام حج نیز به مردم آموزش داده شود تا بتوان همواره عمل به فرائض و واجبات را در جامعه جدی گرفت و به آن عمل کرد.

مدیر حج و زیارت استان قزوین تصریح کرد: همایش بزرگ حج و طلایه داران تبلیغ با همکاری سازمان حج و زیارت و تبلیغات اسلامی استان قزوین برگزار شده و امیدواریم موضوعات مورد توجه علماء، روحانیون و مردم در این جلسه بخوبی تبیین شود و زوار با آگاهی مناسبی به زیارت مشرف شوند.