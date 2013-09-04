۱۳ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۲۵

رحیمی:

176 هكتار از جنگلهاي دولتي گتوند آبياري مي شوند

گتوند - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره منابع طبيعي و آبخيزداري گتوند از آبياري و مراقبت 176 هكتار از جنگلهاي دولتي اين شهرستان خبر داد.

امير حسين رحيمي نيا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهميت افزايش سطح سبز شهرستان اظهار کرد: به منظور حفظ و نگهداري از جنگل كاريهاي دولتي و با توجه به وضعيت آب و هوايي شهرستان كار مراقبت و نگهداري و آبياري ميزان 176 هكتار به صورت پيماني شروع شده و در حال اجراست.

وي افزود: عرصه هاي مورد نظر شامل گونه هاي جنگلي كنار و كهور و آكاليپتوس در اراضي ملي در مناطق عقيلي و آبيد علي باز و كيارس هستند.

رحیمی ادامه داد: شهرستان گتوند یکی از شهرهای جدید التاسیس استان خوزستان است که از جایگاه مناسبی در جنگل و منابع طبیعی دارد.

رپرست اداره منابع طبيعي و آبخيزداري گتوند تصریح کرد: قصد داریم با احیای جنگل های این شهرستان، این شهر را به محیطی مناسب برای گردشگری برای مردم خوزستان تبدیل کنیم.

