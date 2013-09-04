شهرداری شیراز یکی سالم ترین دستگاه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن اسدی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه دستگاه های مختلف بر روند کاری شهرداری شیراز نظارت دارند افزود: فعالیت در شهرداری بسیار مشکل است که در این میان امروز شهرداری شیراز از حالت خدماتی به تخصصی تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: امروز تمامی حضورها در شهرداری مربوط به کسانی است که دارای مدارک دانشگاهی هستند و مثل گذشته تنها داشتن مدرک دیپلم برای حضور در شهرداری کافی نیست.

معاون ادارای و مالی شهرداری شیراز ادامه داد: سال گذشته 600 نفر از کارمندان شهرداری شیراز بازنشست شدند، هرچند میزان ورودی به شهرداری کمتر از این افراد است اما کسانیکه جذب شده اند نیز دارای مدارک بالا هستند.

اسدی در خصوص کاندیدا شدن خود برای تصدی پست شهرداری شیراز، گفت: با تاکید شخص شهردار برنامه های خود را به شورای شهر ارایه کرده بودم.

وی تصریح کرد: 50 نفر برای شهرداری شیراز کاندیدا شده بودند که شورای شهر شیراز به شهردار کنونی رای داد.

معاون مالی و اداری شهرداری شیراز در خصوص مشکلات قانونی اجرای طرح مدیریت شهری، گفت: اجرای مدیریت شهری باید در مجلس به یک قانون تبدیل شود که البته دولت نیز باید حمایت کند.