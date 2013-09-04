امضاء تفاهم نامه همکاری مجمع نمایندگان استان با اتاق بازرگانی اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو کسائیان رئیس اتاق اصفهان اظهار داشت: به منظور ایجاد و گسترش همکاری‌های متقابل فیما بین مجمع نمایندگان استان اصفهان و اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی و در اجرای بند «ب» ماده 5 قانون اتاق توافق همکاری منعقد می شود.

وی گفت: با امضای این تفاهم نامه طرفین حد اعلای تلاش خویش جهت حل مشکلات و معضلات استانی و ملی مربوط به امور صنعت، تجارت و کشاورزی را مبذول می دارند.

کسائیان ادامه داد: استفاده از کلیه ظرفیت‌های اجرایی و کارشناسی اتاق به عنوان مشاور قانونی قوای سه‌گانه خصوصا وضع قوانین مرتبط با تجارت، صنعت، معدن و کشاورزی، همکاری مشترک جهت راه اندازی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی در جهت تحلیل و تبیین قوانین موجود به منظور ارایه پیشنهادات لازم جهت اصلاح یا وضع قوانین و بررسی و ارایه نقطه نظرات کارشناسی در خصوص پیش نویس طرح‌ها و لوایح مرتبط با صنعت، تجارت، معادن و کشاورزی به مجمع نمایندگان از زمینه های همکاری بین مجمع نمایندگان و اتاق اصفهان می تواند باشد.

وی همکاری سه جانبه با مراکز آموزش عالی استان اصفهان و استفاده از ظرفیت‌های اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور اجرای پروژه‌های پژوهشی مرتبط با فضای کسب و کار را از بخش های دیگر همکاری مجمع و اتاق برشمرد و گفت: برگزاری جلسات، سمینارها و همایش‌های ملی و استانی جهت شناخت معضلات قانونی مربوط به صنعت، تجارت، معدن و کشاورزی می تواند در تقویت اقتصاد استان موثر باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان با ارایه این پرسش که آیا خدمات دولت به صنعت کافی است،گفت: قوانین بسیاری در مجلس به نفع صنعت وضع شده ولی آیا این قوانین از سوی دولت اجرا می شود.

وی با ارایه یک مثالی گفت: زمانی که یک کارگر در یک واحد صنعتی فعالیت می کند نظرات پیشنهادی یا انتقادی وی نسبت به مسایل تولید برای مدیر آن واحد مهم و اثرگذار است زیرا وی هر روز با این مسایل روبرواست و نمایندگان می توانند از نظرات افرادی که مستقیما مصوبات مجلس بر روی فعالیت آنان تاثیرگذار است، استفاه کنند.

وی در بخش دیگری هزینه نبود هماهنگی بین استانداری ،شهرداری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی را متوجه استان دانست.

سیدعبدالوهاب سهل آبادی نایب رئیس اتاق اصفهان در ادامه این نشست گفت: تشکل های خصوصی در استان می توانند مشاوران خوبی در زمینه مسایل مربوط به صنعت و معدن برای نمایندگان مردم اصفهان باشند.

وی با اشاره به اهمیت انتخاب مدیران برای سمت های کلیدی استان گفت: مشورت با تشکل های خصوصی در زمینه انتخاب مدیران می تواند زمینه حل مشکلاتی مانند آب زاینده رود و نیز رشد و پیشرفت استان را فراهم کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با بیان اینکه زمانی با مبالغی بسیار کمتر از آنچه امروز نیاز است، حل مساله آب زاینده رود امکان پذیر بود، افزود: مشکل آب اصفهان روحیه مردم اصفهان را تحت تاثیر قرار داده و مردم را خسته کرده است و دولت و نمایندگان باید همه توان خود را برای حل معضل آب به کار ببرند.

سهل آبادی ادامه داد: سرمایه‌گذاران باید برای حضور در اصفهان ترغیب شوند نه اینکه شرایط به گونه ای باشد که آنها را از اصفهان خارج کند.

رئیس کمیسیون پشتیبانی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: برای ارتباط بهتر و بیشتر میان نمایندگان مردم و تشکل ها، پیشنهاد ایجاد یک دبیرخانه برای انعقاد تفاهم نامه ای میان این دو بخش تقدیم نمایندگان می شود.

فقط 10 مصوبه، سهم اصفهان از صندوق توسعه ملی

در این نشست نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال گذشته قرار بود مبلغی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بین استان های مختلف تقسیم شود که سهم اصفهان با عنوان برخوردار بودن آن، مبلغ بسیار کمی بود.

وی گفت: در حالیکه سایر استان ها حتی تا 400 مصوبه هم از صندوق توسعه ملی داشته اند، اصفهان تنها حدود 10 مصوبه داشته است.

حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در بخش دیگری از سخنان ارایه آمار غیر واقعی از وضعیت صنعت استان به کشور را یکی از مهمترین چالش نمایندگان مجلس در رایزنی برای اختصاص اعتبارات شد و گفت: در شرایطی که شهرک نمونه کشوری اشترجان در سال جاری با 40 درصد ظرفیت فعالیت می کند در آمارهای کشوری خبر از فعالیت 5/97 درصدی واحدهای صنعتی استان از سوی مدیریت استان ارایه می شود.

اصلاح قوانین کسب و کار، در دستور کار مجلس

در ادامه نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون با اشاره به برخورداری اصفهان از ظرفیت های بالا و نیروهای متخصص گفت: متاسفانه به دلیل مشکلات اصفهان جایگاه واقعی خودش را به دست نیاورده است.

ابوالفضل ابوترابی با بیان اینکه اصلاح قوانین مانع کسب و کار در دستور کار مجلس است، گفت: طرح احیای اصل 29 قانون اساسی، اصلاح قانون چک، مساله صدور بخشنامه های هر روزه به خصوص در بخش فاینانس و گمرکات از جمله مواردی است که مجلس در حال رسیدگی به آن است.

وی از هیات نمایندگان اتاق اصفهان خواست که دیدگاه و نظرات خود را نسبت به مسایل و مشکلات استان را به اطلاع نمایندگان مجلس برسانند .

رسیدگی کمیته حقوقی مجلس به بخشنامه های مخالف قانون

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان اظهار داشت: با وجود بیشترین میزان آب استان در منطقه فریدن، فریدونشهر و چادگان حتی یک واحد صنعتی هم در این منطقه وجود ندارد.

محمدعلی اسفنانی گفت:کمیته حقوقی مجلس به بخشنامه های مخالف قانون می پردازد تا واحدهای تولیدی از این لحاظ دچار مشکل نشوند.