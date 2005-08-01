/ گزارش اختصاصي مهر / دو روز با احساسي از جنس بنفشه هاي بهار





حميد سبزواري در حال خواندن شعر

در محل يادنامه شهداي ملاير

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با اداي احترام به شهدا و پاسداشت حماسه هاي فرزندان نجيب ايران ، نخستين كنگره سراسري شعر مادر در ملاير آغاز مي شود ، شهري درغرب كشور ، و شاعراني كه آمده اند تا با شاخه هاي گل ، به شهيدان بگويند :



اي شهيدان ، چراغتان روشن

چشم هر كوچه باغتان روشن



اي شهيدان ! شما گل افشانيد

شاعر صد قصيده بارانيد



شعر ، از نامتان معطر شد

يادتان ؛ روشناي دفتر شد



گرچه ما در مدار تكراريم

هر چه داريم ، از شما داريم ...



حميد سبزواري ، مشفق كاشاني ، دكتر ميرجلال الدين كزازي ، علي رضا قزوه ، پرويز بيگي حبيب آبادي ، علي رضا طبايي ، سيد محمود سجادي ، امير علي مصدق ، ابوالقاسم حسينجاني ، كاظم كامران شرفشاهي ، پاشا صميمي خلخالي ، سينا ميرزايي و ...



شميم مهر در دامان دشت مي پيچد . گروه موزيك نيروي مقاومت بسيج با نواختن سرود جمهوري اسلامي و چند سرود حماسي ديگر ، رسما برنامه ديداراز گلزار شهدا و اداي احترام به فرزندان غيور اين سرزمين غيور را آغاز مي كند .



كمي آنسوتر ، در كنار مزار شهداي مفقود الجسد ، حميد سبزواري چند شعر مي خواند و ياد و نام شهداي دفاع مقدس را با شعرهاي خود زنده مي كند .













عقربه هاي ساعت ، در فاصله عدد 10 و 11 ايستاده اند ، تالار فرهنگيان ملاير سرشار از جمعيت است ، از شهر ، ديگرشهرهاي استان و كشور ، تعداد قابل توجهي آمده اند تا شاهد برپايي نخستين كنگره سراسري شعر مادر باشند . پس از تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد توسط علي جباري و پخش سرود جمهوري اسلامي ، شاه حسيني مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان همدان پشت تريبون قرار مي گيرد تا پيام احمد مسجد جامعي ، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي را قرائت كند :





طفيل هستي عشقند آدمي و پري

ارادتي بنما تا سعادتي ببري

بكوش خواجه و درعشق بي نصيب مباش

كه بنده را نخرد كس به عيب بي هنري





در روزهايي كه نسيم جان بخش ميلاد حضرت فاطمه زهرا(س) ، اين مرزوبوم را عطرآگين نموده است ، برگزاري كنگره شعر مادر طليعه اي خجسته است.

خوشبختانه در روزگاران گذشته عصر ما ، فرهيختگان و سخنوران همواره به نقش و جايگاه مادر به عنوان مظهر مهرورزي توجه و عنايت خاصي داشته اند و ادبيات گرانسنگ ما جلوه گاه نقش اساطيري مادران و زناني است كه در تربيت بنيادين جامعه نقش شگفت انگيزي و حماسي ايفا نموده اند. مكتب انسان ساز اسلام نيز با بيان شواهدي مبرهن ، مادر را عامل عروج انسان دانسته و بهشت را زيرگام هاي مادران قرار داده است.

درفرهنگ ما زبان شعر، زباني لطيف و اثرگذار است كه از ديرباز بيانگرتاريخ و تمدن پرشكوه ايران زمين بوده، بي ترديد مقام بلند شاعران و اهالي قلم در خلق شاهكارهايي است كه پاسداري از سنن و ارزشهاي حيات بخش و اعتلاي فرهنگي جامعه را در پي داشته باشند.

برگزاري نخستين كنگره شعرمادر كه اجتماع شماري از اديبان و شاعران با انگيزه اي مقدس است، تداوم بخش اشاعه فرهنگ بي بديل ما و ترغيب اهل قلم به سرودن در اين ساحت بالنده و ارزشمند است.

اين اهتمام فرهنگي را در شهرستان ملاير كه سابقه اي ديرين درفرهنگ وانديشه دارد، ارج مي گذارم و موفقيت و پيروزي مجريان و متوليان اين رخداد ارزشمند را از خداوند مهربان خواستارم .



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دبيركنگره سراسري شعر مادر و فرماندار ملاير - الهي تبار - شهر ميزبان را شهر فرهنگ ، ادب و خطه واقفين خير انديش معرفي مي كند ... به واقع نيز چنين است ، فراوان بوده و هستند در اين شهر كه ملك خود را در زمان حيات - يا پس از خويش - براي ساخت مسجد و كتابخانه و مدرسه و بيمارستان ، وقف كرده اند ، بدون هيچ چشمداشتي ! حتي برخي از آنها از اين كه نامشان نيز در جايي از بنا ثبت و ضبط گردد ، اكراه كرده اند . نمونه اين خير انديشي بي مزد و منت ، مجتمع آموزشگاهي وسيعي است كه درست روبه روي تالار فرهنگيان - محل برگزاري كنگره شعر مادر - قرار گرفته است ، سه مركز آموزشي ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان به نام خيري به نام حاج طوسي .











فريدون محمودي از شاعران ملاير

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ديگر اين كه قائم مقام دبيرنخستين كنگره سراسري شعر مادر و رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي ملاير - فريدون محمودي - خود ، روزي در همين مجتمع آموزشگاهي به شغل شريف آموزگاري مشغول بوده است ...





مشفق كاشاني ، حميد سبزواري ، علي رضا قزوه ، ابوالقاسم حسينجاني ، پرويز بيگي حبيب آبادي ، حسين اسرافيلي و علي رضا طبايي به ياد يگانه بانوي آفتاب ، حضرت فاطمه زهرا ( س ) و به ياد مادر ، مي خوانند ... ، خبر مي رسد كه جمع ديگري از شاعران معاصر و چهره هاي شناخته شده شعر انقلاب در راه ملاير هستند ، كساني مانند : دكتر علي موسوي گرما رودي ، محمد جواد محبت ، رضا عبداللهي و ...



نوبت به پخش آنونس " فاطيما " مي رسد ، و نگاه تصوير به افق هاي معنوي و معصوميت زن مسلمان و پيرو حضرت فاطمه زهرا ( س ) ، حالا بهترين زمان براي پخش آنونس است ، با مقدمه اي از كلمات و واژه هايي كه شاعران و اهل قلم گفته اند ، حالا صلوات چه طعم شيريني دارد ، چقدر در اين هواي معطر ، خوب است خواندن و گفتن از " مادر " ، اين عطيه و وديعه گرانقدر آسماني به بشر امروز كه گاه از سر غفلت و جهل و بيگاه از شدت روزمرگي ، اين نام بزرگ و فرهيخته يعني " مادر " را از ياد مي برد و چنان كه شايسته است ، تكريم اين وجود نازنين را گردن نمي نهد ...





موسيقي اصيل ، پايانبخش برنامه افتتاحيه است ، اما شروعي براي پرسش و پاسخ ميان شاعران مدعو و ميزبانان و مردم . مردمي كه به عشق بانوي آفتاب ، حضرت فاطمه زهرا ( س ) ، به شوق نام عطر آگين مادر و به افتخار " شعر و ادب " ، آمده اند ، برخي از آنها از شهرهاي همجوار آمده اند ، همدان ، نهاوند ، تويسركان ، اسدآباد ، تعدادي هم از تهران ، قم ، اصفهان و ...



دانشگاه آزاد ملاير محل اسكان ميهمانان است ، جايي در دامان كوه . هوايي ناب همراه با احساسي ازجنس بنفشه هاي دامنه كوه مي وزد و از ميهمانان ، استقبال مي كند ، آرامش بي توقعي كه در اين دامنه ، دامان گسترده است ، روزمرگي و جنجال ماشيني " پايتخت " را از ياد مي برد . حالا ميهمانان در كنار هم مي ايستند تا عكسي به يادگار بگيرند ...











از راست به چپ :

ناصر صارمي ، حميد هنرجو ، علي رضا قزوه

حميد سبزواري ، فريدون محمودي ، مسعود كريمي ، محمود تقوي ، يكي از نوجوانان مدعو و مشفق كاشاني



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دكترميرجلال الدين كزازي از شاهنامه پژوهان و محققان مطرح حوزه زبان و ادبيات فارسي نيز به نخستين كنگره سراسري شعر مادر آمده است ، كزازي مي خواهد از " ادبيات آئيني " و فراز و نشيب هاي آن درطول تاريخ فرهنگي و ادبي ايران زمين سخن بگويد ... و اكنون زمان آن رسيده است . عصر اولين روز كنگره درتالار فرهنگيان .



دو روز تمام در كنار شعر و زير سايه سار خنك واژه هاي ناب زهرايي . هر شاعري هديه اي درخور با خود آورده . مشفق كاشاني مي گويد :



گلبوته باغ مصطفي زهرا بود

آلاله داغ مرتضي زهرا بود

خورشيد بلند ، در شبستان وجود

سرچشمه رحمت خدا ، زهرا بود ...





و ديگر سرايندگان نيز هر يك با شعري و زمزمه اي و نغمه اي و در نهايت سلامي صادقانه به " مادر " در روزي كه به نام نامي او عنوان گرفته است :



بهار ، با تو صميمي تر است ، مي دانم

صداقت تو قديمي تر است ، مي دانم



نجابت است كه از چهره تو مي بارد

و دست توست كه در باغ ، پونه مي كارد



تويي كه روي لبت ، كوچه باغ لبخند است

و حرف هاي تو مضمون سبز پيوند است



و چشمهات ، پر از حس خيس باران است

و در نگاه تو رنگين كمان احسان است



تو رمز و راز مرا ، هر چه هست ، مي فهمي

تو حس آينه را در شكست ، مي فهمي



منم كه وسعت درد تو را نفهميدم !

و راز غربت چشم تو را نپرسيدم !



چگونه از تو بگويم ؟ غمي نهان دارم !

كه در سرودن تو ، لكنت زبان دارم !







دكتر ميرجلال الدين كزازي به جايگاه فراخوانده مي شود ، ابتدا مروري مختصر دارد بر چهره هاي نامي شعر آئيني و آثارشان . در ادامه اين استاد زبان و ادبيات فارسي ، از منقطع شدن نسل هاي جديد با ادبيات پرشكوه و گذشته ايران زمين انتقاد مي كند و از اين كه امروزه ، ادب آئيني تا اندازه اي رنگ باخته است و همت بلند مي طلبد تا دوباره كاري بنيادين در اين زمينه صورت بگيرد ، به همان گونه كه قدماي فن و ادب توانستند و امروز ديباچه پربار انديشه ، رنج و كلام و ادب آنان در پيش روي ماست ...











دكتر ميرجلال الدين كزازي در حال سخنراني

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فراوان ديده شده است كه در كنار برنامه هاي هنري و ادبي چون : پخش فيلم ، اجراي موسيقي ، شعرخواني ، تئاتر و ... ، " سخنراني " جذابيت چنداني ايجاد نمي كند و بخش اعظمي از حاضران و مخاطبان ، به ويژه جوانان و نوجوانان كه از حوصله كمتري برخوردارند ، سالن را ترك مي گويند و ... ، اما در نخستين كنگره سراسري شعر مادر در ملاير ، خوشبختانه اين اتفاق رخ نمي دهد ، همه نشسته اند تا بدانند بالاخره جمع بندي و نتيجه گيري استاد كزازي از ادبيات آئيني در ايران زمين چيست ؟





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دومين روز كنگره شعر مادر با طلوع مهربان خورشيد آغاز مي شود ، ديداري از تپه اي باستاني دراطراف شهر كه از دوره مادها برجاي مانده و آن را عمارت " نوشيجان " مي نامند و حضور شاعران ، نويسندگان و جوانان و نوجواناني كه براي اولين بار دست به قلم گرفته اند و حالا در كنار چهره هاي شناخته شده ادبيات امروز ، به بازگويي دغدغه هاي ادبي و آثار تازه خود مي پردازند ، شمار زيادي از ميهمانان از شهرهاي كشور و مراكز استانهاي مختلف ايران آمده اند و شمار اندكي نيز از تهران . اين روزها را بهترين فرصت براي شروع يك تعامل ادبي مي دانند ، هرچند از گزندهاي " تهران " و تهراني ها هم لب به شكايت مي گشايند ، از مراكزي مي گويند كه فقط با نام ادبيات آشنايند و نه با فعالان آن و سختكوشان اين وادي . از كساني كه با نردبان " شعر " بالا رفته اند و بر برج عاج نشسته اند و كمتر ازنمايندگان آنتن هاي تلويزبوني و ماهواره اي را به حضور نمي پذيرند ... ، ديگر چه رسد به اين جوانان و نوجوانان كه گمنام ، اما صادق و عاشق ، مي نويسنده و مي سرايند و اكنون به اين شهر آمده اند تا در كنگره اي سراسري كه به همت مسئولان شهرملاير برايشان فراهم آمده ، استعداد خود را در معرض قضاوت عموم بگذارند ...



شعرخواني شاعران در دومين و در واقع ، آخرين روز كنگره آغاز مي شود ، دكتر علي موسوي گرما رودي - شاعر معاصر و سراينده اثر عاشورايي " خط خون " ، محمد جواد محبت ، شاعر نام آشناي كشور و فعال در حوزه ادبيات آئيني و رضا عبداللهي - ترانه سرا ، از راه مي رسند و با دستي پر از شعر به جايگاه مي آيند .



ابتدا علي موسوي گرما رودي شروع به صحبت مي كند و از خاطرات خود درسالهايي كه در تاجيكستان به عنوان رايزن فرهنگي ايران ، مشغول به كار بوده سخن مي گويد ، بعد هم از تاثيرگذاري زبان و ادبيات فارسي بر ملل ديگر جهان .









از سمت راست : محمد جواد محبت - حميد هنرجو

علي موسوي گرما رودي

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دكتر علي موسوي گرما رودي - شاعر معاصر ، همگان را به حفظ و صيانت از زبان و ادبيات فارسي فرا مي خواند . اين شاعر مي گويد : امروزه زبان و ادبيات فارسي توانسته است با بهره گيري از قابليت هاي دروني و بروني و ظرفيت هاي فني خود ، از زبانهاي زنده و پرمخاطب در سطح جهان باشد .



وي ياد آورمي شود : در دنياي امروز ، دولت ها و سياستمداران نمي توانند سد راه اشاعه فرهنگ و زبان شوند ، مثلا در ازبكستان امروز ، هر چقدر هم كه دولت خواسته باشد زبان فارسي را مهجور تلقي كند ، سخندانان و علاقه مندان به زبان فارسي اين گنجينه ديرين فرهنگ ما ، كار خودشان را انجام مي دهند ، در كشورهاي ديگر هم تقريبا چنين وضعيتي وجود دارد .



رئيس انجمن ادبي شاعران پارسي گوي جهان ، تصريح مي كند : آسيب هاي فرهنگي و زباني ، در حال حاضر زبان فارسي را به شدت تهديد مي كند كه دفاع از اين حريم در درجه اول بر عهده اهل فرهنگ و علاقه مندان به فرهنگ و زبان فارسي است ، صريحا به شما مي گويم كه قدر " زبان و ادبيات فارسي " را بدانيد و به آن افتخار كنيد .

بعد هم شعري مي خواند براي بانوي بزرگوار اسلام حضرت فاطمه زهرا و بدون درنگ ، ميزگردي به موضوع شعر و ادب آئيني كه شاعران و ميهمانان حاضر در تالار نيز در آن مشاركت مي كنند و تريبون آزادي فراهم مي گردد تا در اين زمينه ، حرف ها و نكته ها گفته شود . سينا ميرزايي ، اميرعلي مصدق ، حميد كرمي ، سيد محمود سجادي ، مريم روحاني ، مرضيه زارعي ، غلامرضا بكتاش ، مسعود سبزواري ، ناصر صارمي ، مسعود كريمي و ...



محمد جواد محبت هم در پايان ، پس از خواندن قطعه شعري از سي سال قبل ، مي گويد : برخورداري از استعداد نويسندگي و شاعري ، نصيب كمتر كساني مي شود و حيف است كه اين گوهر گرانبها را در راه هاي منفي به كار بگيريم .



اين شاعر آئيني و منتقد ادبيات ادامه مي دهد : سابقه طولاني ادبيات و هنر آئيني در كشور ما ، گوياي توفيق شاعران و نويسندگاني است كه استعداد و طبع خود را با انديشه بلند و درخشان آئيني پيوند داده اند و تاثيرات مثبت اين اتفاق ، همچنان در ادبيات ما باقي است .



ميهمان نخستين كنگره سراسري شعر مادر كه از كرمانشاه آمده ، تصريح مي كند : شاعرجوان امروز با اتكال به سرمايه هاي عميق ديني و معارف اسلامي ، مي تواند كارهاي خارق العاده اي انجام بدهد و از اين ره آورد ، دست آوردهاي شاياني كسب كند .



اين شاعر و منتقد ادبيات ، ياد آورمي شود : متاسفانه نوعي " ابتذال " ، در كمين ادبيات و فرهنگ ماست ، ابتذالي كه علاوه بر دربرداشتن كژروي هاي اخلاقي ، خطر بي اعتنايي به اعتقادات و سرمايه هاي آئيني را نيز در خود دارد ، بنا بر اين شاعر جوان امروز بايد مراقب باشد كه طعمه ابتذال نشود .



وي با تقدير از برگزاري نخستين كنگره سراسري شعر مادر در ملاير اظهار مي دارد : استقبال كم نظير مردم اين شهر از يك كنگره ادبي كه نام نوراني و مبارك حضرت زهرا ( س ) را همراه با خود دارد ، قابل تحسين است و من اميدوارم كه اين حركت فرهنگي در غرب كشور همچنان ادامه يابد .



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و سرانجام ، دفترنوگشوده نخستين كنگره سراسري شعر مادر در ملاير بسته مي شود و برگزيدگان اين گردهمايي فرهنگي - آئيني دوروزه پس از قرائت بيانيه هيات داوران و با حضور آيت الله محمدي نماينده ولي فقيه در همدان ، مسئولان شهري و فرهنگي ملاير و بيش از يكصد شاعر كشوري و اقشار مختلف مردم ، معرفي و جايزه مي گيرند :



بنا بر نظر هيات داوران ، هيچ شعري نتوانست به عنوان اثر برتر ، عنوان " اول " را به خود اختصاص بدهد .



" سودابه مهيجي " از تهران و " نورمحمد ناصري " از دهلران ، مشتركا رتبه دوم را در بخش مسابقه اين كنگره كسب كردند .



همچنين " سارا جلوداريان " توانست با شعري كه در تكريم حضرت فاطمه زهرا ( س ) سروده است ، به رتبه سوم دست يابد .



به گزارش مهر ، هيات داوران به خاطر اهتمام تعدادي از شركت كنندگان به موضوع مسابقه و تلاش در آفرينش اثري ادبي با موضوعات آئيني و ديني ، از هفت شاعر و نويسنده به طور ويژه تقدير كرد كه اسامي آنها به شرح زير است :





جواد نعيمي از مشهد مقدس

فاطمه ناظري از كرمانشاه

محمد رضا پاكزادان از دهلران

زهرا پناهي از اصفهان

پروانه دلاور از نوشهر

فريده دهداران از كازرون فارس

آزاده ساداتي از تهران