۱۳ شهریور ۱۳۹۲، ۱۵:۴۸

نیکبخت خبرداد:

افتتاح 10 اورژانس بیمارستانی طی هفته دفاع مقدس در استان کرمانشاه

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه از افتتاح 10 اورژانس بیمارستانی طی هفته دفاع مقدس خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نیکبخت از افتتاح 10 اورژانس بیمارستانی با مساحت پنج هزار و 400 متر مربع، تعدادی اورژانس جاده ای و پایگاه بهداشت شهری در سطح استان همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد.

وی، افتتاح این اتفاق را گامی در راستای  سیاست محرومیت زدایی، توسعه دانشگاه و ارائه خدمات بهتر به مردم استان کرمانشاه دانست.

نیکبخت، خدمات ارائه شده از سوی این مراکز را بسیار موثر و با اهمیت دانست و گفت: تلاش برای مهیا ساختن بهره مندی مردم این استان که با شایستگی مرزداری کردند یک وظیفه است و تلاش های بی شائبه همکاران دانشگاه برای ارتقای خدمات به ثمر رسید و دانشگاه در اواخر سال 91 به دانشگاه های تیپ یک کشور پیوست و جایگاه واقعی خود را پیدا کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، در پایان به موفقیت هایی این دانشگاه نیز، چون اخذ مجوز شعبه بین الملل، اخذ رتبه سوم پژوهشی و کسب عنوان دانشگاه اول کشور در عرصه فعالیت های فرهنگی اشاره کرد.

