افتتاح 10 اورژانس بیمارستانی طی هفته دفاع مقدس در استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نیکبخت از افتتاح 10 اورژانس بیمارستانی با مساحت پنج هزار و 400 متر مربع، تعدادی اورژانس جاده ای و پایگاه بهداشت شهری در سطح استان همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد.

وی، افتتاح این اتفاق را گامی در راستای سیاست محرومیت زدایی، توسعه دانشگاه و ارائه خدمات بهتر به مردم استان کرمانشاه دانست.

نیکبخت، خدمات ارائه شده از سوی این مراکز را بسیار موثر و با اهمیت دانست و گفت: تلاش برای مهیا ساختن بهره مندی مردم این استان که با شایستگی مرزداری کردند یک وظیفه است و تلاش های بی شائبه همکاران دانشگاه برای ارتقای خدمات به ثمر رسید و دانشگاه در اواخر سال 91 به دانشگاه های تیپ یک کشور پیوست و جایگاه واقعی خود را پیدا کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، در پایان به موفقیت هایی این دانشگاه نیز، چون اخذ مجوز شعبه بین الملل، اخذ رتبه سوم پژوهشی و کسب عنوان دانشگاه اول کشور در عرصه فعالیت های فرهنگی اشاره کرد.