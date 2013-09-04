نماز برای صیانت از شخصیت فردی و اجتماعی اهمیت دارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به خرم آباد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که دقایقی قبل به منظور شرکت در اجلاس سراسری نماز وارد خرم آباد شد مورد استقبال ده مرده استاندار لرستان و مقامات محلی قرار گرفت.

جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز جمعی نمایندگان استان لرستان نیز لاریجانی را در این سفر همراهی می کنند.

رئیس مجلس در بدو ورود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موضوع نماز موضوعی است که هم در تکامل فردی و تکامل اجتماعی و آراستگی اجتماع تاثیر دارد

وی با بیان این که آقای قرائتی در فرهنگ سازی نماز تلاش فراوان کرده است گفت: در مجلس هم در بخش هایی که ممکن بود به ایشان کمک شده است مصوباتی هم در دولت داشتند که زمینه هایی را برای فعال شدن ادارات و وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی در این عرصه ایجاد کردند.

لاریجانی گفت: نماز از موضوعات مهمی است که برای صیانت شخصیت فردی و اجتماعی اهمیت دارد لذا ما به اقداماتی که آقای قرائتی در این زمینه کرده اند احترام می گذاریم باید تلاش و پیگیری کرد که این فریضه به بهترین نحو در کشور رایج شود.

رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که با اجرای انتقال آب علی گودرز به قم رود منابع آبی 16 روستا از بین رفته است به عنوان رئیس مجلس چه قولی برای رفع مشکل آب این مناطق می دهید گفت: این منطقه پر آب است و مشکل آب ندارد اما باید از آب خوب استفاده کرد.

وی گفت: حجم آب در این استان کم نیست اما برای استفاده بهینه از اب باید سرمایه گذاری شود.

لاریجانی گفت: هم در زمینه سد سازی و هم پمپاژ آب نمایندگان پیشنهاداتی دارند که در فصل بودجه به آن توجه می شود.

به گزارش مهر لاریجانی تا ساعتی دیگر در اجلاس سراسری نماز سخنرانی خواهد کرد.